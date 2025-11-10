Медия без
Скандал с натиск при избора на съдебен шеф се развихри във ВСС

Днес, 09:09
Съдия Ивайло Йосифов е заместник-председател на Административния съд в Русе и кандидат за председател. Конкурира се с Вилиана Върбанова-Манолова, редови съдия в същия съд.
Административен съд - Русе
Съюзът на съдиите (ССБ) е сезирал Висшия съдебен съвет в края на миналата седмица с данни за опит за оказване на натиск върху съдия Ивайло Йосифов в хода на процедура за избор на шеф на Административния съд в Русе. Това съобщиха от гилдийната организация, която настоява да се задейства специалният механизъм на Съдийската колегия на ВСС за защита на независимостта на съдиите.

ССБ припомня, че на 7 октомври в рамките на процедура за избор на председател на Административен съд - Русе, е докладвано, че съдия Йосифов иска отвод на члена на съвета Драгомир Кояджиков, като съобщава, че му е оказвано влияние в процедурата. Това станало на 15 януари, за което съдията подал сигнал и имало проверка. Съдията настоя да се изиска информация от Комисията за противодействие на корупцията и от Софийската градска прокуратура, както и да бъде изслушан и.ф. председателя на Административен съд Русе Деян Василев.

Кояджиков отказа да се отведе, като обяснява на колегите си, че нищо от жалбата на съдията не се е случило или той поне не е участвал. 

"Тук се твърди за опит за влияние, излага се определен механизъм, твърдения за съществуването на такъв за начина, по който се вземат решенията в Съдийската колегия при избор на административни ръководители", казва по време на заседанието Атанаска Дишева и призовава колегите си от ВСС да не неглижират сигнала на Йосифов. "За никого няма да е тайна вероятно, нито пък ще разкрия такава, ако кажа, че всъщност това, което тук съдията е изложил публично, (...) всъщност представлява твърдения, които са широко разпространени, аз съм ги чувала много пъти от много места при провеждане на избори, а и отделно от провеждането на избори, че това е начинът, по който се вземат решения при избор на административни ръководители и съответно за назначаване на съдии, специално за Съдийската колегия", сочи Дишева.

Процедурата по изслушване на кандидатите беше отложена, докато бъде получена информация от КПК и СГП. Впоследствие се разбра, че е имало разследване, което е било прекратено от градската прокуратура.

"Изнесените от съдия Ивайло Йосифов факти налагат спешна реакция от вас, тъй като съдържат данни за недопустима форма на оказване на натиск и влияние върху свободната воля на съдията. Това налага да предприемете действия за неговата защита", пишат ССБ. И допълват: Отделно от това, доколкото са изнесени конкретни данни за това, че опитът за натиск е осъществен от член на Съдийската колегия на ВСС с помощта и посредничеството на магистрат, при доказването им дължите да направите оценка на извършеното с оглед правилата на Кодекса за етично поведение на българските магистрати, приложим както към всички съдии, така и към членовете на СК на ВСС.

Магистратската организация настоява за пълна прозрачност и провеждане на бърза, справедлива и публична процедура по изясняване на всички факти и обстоятелства по случая в извънредно заседание на колегията.

 

Драгомир Кояджиков
ВСС Драгомир Кояджиков
