Представител на ВСС отрича заплатите да са по 20 000 лв., но не казва колко са

И председателстващият съдебния съвет Магдалинчев пробва да бетонира Сарафов като и.ф. главен прокурор

Днес, 10:12
Боян Магдалинчев в студиото на Би Ти Ви
Председателстващият Висшият съдебен съвет Боян Магдалинчев отрече твърденията, че членовете на ВСС получават по 20 000 лв. месечно, без обаче да посочи колко всъщност взимат.

"Не е 20 000 лв. заплатата на член на ВСС", обяви той в студиото на Би Ти Ви. Когато бе попитан как с добавките за прослужено време, пари за облекло и допълнителните възнаграждения доходите на членовете на ВСС достигат до около 23 000 лв. месечно, Магдалинчев заяви: „Това не е заплата, а приход“.

"И работното облекло отделно като приходи е предвидено в Закона за съдебната власт. Прави се разлика между възнаграждението и всичко друго, което допълнително се дава. Това нещо го има и в Министерство на отбраната, и в МВР, и за държавния служител", коментира представляващият ВСС

"В бюджета за 2026 г. ме заложили 18% увеличение на възнагражденията.Различен е механизмът за определяне на заплатите на магистратите, съдиите, прокурорите и следователите, след това е различно възнаграждението на тримата големи - председателите на ВКС, ВАС и на главния прокурор и отделно са вече възнагражденията на изборните членове на ВСС", обясни членът на ВСС.

Той отрече, че има бонуси за близо 70 000 лв. във ВСС. Бонусите през миналата година са били две основни заплати на членовете на кадровия орган.

 „Годишно в съдебната система минават около 700 000 дела. Съдиите са 2400, прокурорите — 1700“, посочи той, подчертавайки мащаба на натовареността в системата.

Магдалинчев коментира и случая с пребития с чук прокурор Иво Илиев, като съобщи, че и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов е посетил пострадалия в болницата. „Семейството му е поискало случаят да не се разгласява излишно“, уточни той и добави, че не знае Илиев да е имал охрана преди инцидента.

Магдалинчев пробва да бетонира Борислав Сарафов като обяви, че той остава изпълняващ функциите главен прокурор. „Има три решения на отделни съдебни състави, но не и обща позиция. Законът за лимита на изпълняващия функциите не важи за него, защото случаят е заварен“, поясни той. По думите му Сарафов ще остане на поста до промяната на закона.

