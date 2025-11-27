Шефката на ВКС беше атакувана заради антивирусната програма "Касперски"

Председателката на Върховния касационен съд (ВКС) Галина Захарова беше атакувана по време на днешното заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет заради използваната от ВКС антивирусна програма от "Касперски" (Kaspersky).

Всичко тръгна от доклад на Боян Новански във връзка с проблемите около въвеждането на антивирусния агент Trellix Endpoint Security Power Edition в съдилищата. Вчера от Съюза на съдиите в България настояха въвеждането на програмата да бъде спряно незабавно. "Известно ни е наличието на сериозни опасения в средите на съдийската общност, както и между системните администратори на съдилищата за рисковете за информационната сигурност, защитата на личните данни и независимостта на съдебната власт", се казваше в писмото на ССБ. Галина Захарова е сред хората, които настояват за отговори защо само общите съдилища трябва да ползват този продукт, но не и прокуратурата, административните съдилища и Върховният административен съд. Тя неведнъж е поставяла и въпроса, че това би дало пълен достъп на "Информационно обслужване" и подизпълнителя му до чувствителна съдебна информация.

Днес Новански първо излезе с доклад колко спешно е въвеждането на Trellix и колко ниска е киберхигиената в съдилищата, как няма контрол, организация и мерки за сигурност.

После представи и отделен доклад, в който се казва че "ВКС продължава по необясними причини да ползва руски софтуер Kaspersky за защита на служебните компютри, като последният закупен лиценз е инсталиран на служебните компютри на съда и ще е активен до 26 януари 2026 г. Това е проблем, касаещ киберсигурността и е свързан с националната сигурност."

В доклада е записано, че могат да се моделират три основни сценария за атака, всеки с катастрофални последици: скрит шпионаж за систематично извличане на данни; явен саботаж, който са спре съдебния процес, би парализирало възможността на държавата да правораздава и би създало хаос; злонамерена манипулация на данни - фино да се променят доказателства, дати на съдебни документи, да се изтриват записи от електронното деловодство и да се подправят съдебни документи.

Използването на софтуера на Kaspersky представлява явна и непосредствена опасност за националната сигурност. Рискът не е хипотетичен, се казва в доклада.

Новански прави анализ как Kaspersky е забранена за използване във федералните агенции на САЩ още през 2017 г., а през юни 2024 г. са наложени санкции срещу 12 високопоставени служители на компанията. Изредени са още Великобритания, Нидерландия, Германия, Полша, Румъния, балтийските държави и др. Цитира се резолюция на ЕП, че продуктите на Kaspersky са потвърдени като злонамерени. Прекратено е сътрудничеството с правоприлагащите органи на ЕС, включително с Европол.

Компанията притежава лицензи и сертификати от Федералната служба за сигурност, както и от Министерството на отбраната на Русия. "Руското правителство може законно да принуди централата на Kaspersky в Москва да разработи и изпрати злонамерена, целенасочена актуализация, подписана с легитимните криптографски ключове на компанията", смята Новански.

Захарова отговори, че приема доклада като обвинение срещу себе си, но тя не защитава себе си, а съдилищата, които имат притеснения. Новански я успокои, че не тя е виновна за избора на Kaspersky, а системният администратор. Олга Керелска също посочи, че докладът е прозвучал като лична атака срещу Захарова.

Според доклад на Министерството на електронното управление от май 2025 г. през м.г. в страната има 17 администрации, които ползват антивирусната програма на Kaspersky. Година по-рано броят им е 22, а през 2022 г. - 29.