България бързо получи 270 371 евро за изоставения кораб

БГНЕС Министерството на транспорта и съобщенията обяви, че българската държава е компенсирана за операцията по изтеглянето на "Кайрос".

Българската държава бързо бе компенсирана за операцията по провлачване на танкера "Кайрос" от Ахтопол до района на Бургаския залив. Министерството на транспорта и съобщенията излезе днес с две съобщения до медиите. Първото - че 270 371 евро са предявени на собственика на плавателния съд със срок до 12 януари. След няколко часа - че сумата изцяло е платена от „Парнави“ ЕООД, агент на собственика у нас.

В началото на декември "Кайрос" бе изоставен до Ахтопол от турски влекач, след като по-рано бе ударен в турски води от украински дрон. Част от моряците бяха изведени с вертолет на военноморските ни сили. Правителството отпусна 1,2 млн. лв. за изтеглянето на кораба до безопасно място на север. В провлачването участваха три влекача и специализиран генератор, необходим за задействане на хидравличната система и повдигането на котвата на кораба.

"Очаква се корабособственикът да предприеме необходимите действия по подготовка и извеждане на танкера от българските териториални води", заяви днес министерството.