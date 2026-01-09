Медия без
Тръмп: Ще атакуваме по суша мексиканските наркокартели

Руските кораби веднага напуснаха, след като задържахме танкера, обяви американският президент

Днес, 09:50
Донълд Тръмп говори пред водещия Шон Ханити
Донълд Тръмп говори пред водещия Шон Ханити

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че след задържането на венецуелския президент Николас Мадуро и ударите по лодки, пренасящи наркотици, предстоят сухопътни удари срещу мексиканските наркокартели.

„Сега ще започнем да нанасяме удари по сушата, що се отнася до картелите. Картелите управляват Мексико - обяви американският президент в ТВ интервю по Fox News. - Много, много е тъжно да гледаме какво се случва с тази страна, но картелите действат и убиват 253 000 души в нашата страна всяка година. Премахнахме 97% от наркотиците, внасяни по вода. И сега ще започнем да атакуваме картелите на сушата“.

Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум заяви преди 4 дни, че американският континент „не принадлежи на никоя сила", в отговор на думите на Тръмп, че ѝ оказва натиск да му позволи да изпрати US войски за борба с наркокартелите в страната.

Изказването на Тръмп за Мексико дойде след залавянето и изправяне пред американски съд на венецуелския президент Николас Мадуро миналия уикенд, което бе кулминацията на засилващата се кампания срещу Венецуела. В тази си кампания, от септември насам, САЩ убиха поне 100 души при удари по плавателни съдове, за които предполагаха, че пренасят наркотици.

"Превзехме цялата страна, ще я направим силна и добра - обяви Тръмп в интервюто си. - Петролът, който взимаме, е на стойност $4 млрд. за ден и това количество ще се увеличава. Ще възстановим страната, всички големи петролни компании идват, те ще спечелят много пари и Венецуела ще получи част от тези пари, ние също ще получим част от тях. Ще възстановим петролната инфраструктура. Ще я контролираме. Ще спечелим много пари. Ще отнеме време преди да направим нови избори там. Те дори не знаят как да проведат избори."

В същото ТВ интервю Тръмп отново отвори дума и за Куба. 

"Мисля, че Куба ще се провали. Не мисля, че има алтернатива за Куба. Марко Рубио я познава много добре", заяви той.

Запитан дали това не е "отмъщение" на държавния секретар Рубио, Тръмп отвърна: "Може би".

Американският президент коментира и задържането на двата танкера от сенчестия флот преди два дни. При единия - Marinera, Русия бе изпратила за охрана свои кораби, както и подводница, но Бреговата охрана на САЩ го атакува и задържа. Запитан дали Владимир Путин му се е обадил след тази акция, Тръмп отговори:

"Не искам да казвам, но е факт, че руските кораби - там имаше подводница и унищожител - много бързо напуснаха".

