Тръмп: Ще атакуваме по суша мексиканските наркокартели

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че след задържането на венецуелския президент Николас Мадуро и ударите по лодки, пренасящи наркотици, предстоят сухопътни удари срещу мексиканските наркокартели.

„Сега ще започнем да нанасяме удари по сушата, що се отнася до картелите. Картелите управляват Мексико - обяви американският президент в ТВ интервю по Fox News. - Много, много е тъжно да гледаме какво се случва с тази страна, но картелите действат и убиват 253 000 души в нашата страна всяка година. Премахнахме 97% от наркотиците, внасяни по вода. И сега ще започнем да атакуваме картелите на сушата“.

JUST IN: President Trump says the United States will be conducting land strikes against the cartels.



"We are gonna start now hitting land, with regard to the cartels. The cartels are running Mexico."



"It's very, very sad to watch and see what's happened to that country, but… pic.twitter.com/uWnw0nQ76r — Collin Rugg (@CollinRugg) 9 януари 2026 г.

Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум заяви преди 4 дни, че американският континент „не принадлежи на никоя сила", в отговор на думите на Тръмп, че ѝ оказва натиск да му позволи да изпрати US войски за борба с наркокартелите в страната.

Изказването на Тръмп за Мексико дойде след залавянето и изправяне пред американски съд на венецуелския президент Николас Мадуро миналия уикенд, което бе кулминацията на засилващата се кампания срещу Венецуела. В тази си кампания, от септември насам, САЩ убиха поне 100 души при удари по плавателни съдове, за които предполагаха, че пренасят наркотици.

"Превзехме цялата страна, ще я направим силна и добра - обяви Тръмп в интервюто си. - Петролът, който взимаме, е на стойност $4 млрд. за ден и това количество ще се увеличава. Ще възстановим страната, всички големи петролни компании идват, те ще спечелят много пари и Венецуела ще получи част от тези пари, ние също ще получим част от тях. Ще възстановим петролната инфраструктура. Ще я контролираме. Ще спечелим много пари. Ще отнеме време преди да направим нови избори там. Те дори не знаят как да проведат избори."

В същото ТВ интервю Тръмп отново отвори дума и за Куба.

"Мисля, че Куба ще се провали. Не мисля, че има алтернатива за Куба. Марко Рубио я познава много добре", заяви той.

Запитан дали това не е "отмъщение" на държавния секретар Рубио, Тръмп отвърна: "Може би".

Американският президент коментира и задържането на двата танкера от сенчестия флот преди два дни. При единия - Marinera, Русия бе изпратила за охрана свои кораби, както и подводница, но Бреговата охрана на САЩ го атакува и задържа. Запитан дали Владимир Путин му се е обадил след тази акция, Тръмп отговори:

"Не искам да казвам, но е факт, че руските кораби - там имаше подводница и унищожител - много бързо напуснаха".