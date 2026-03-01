Медия без
Белгия конфискува танкер от руски "сенчест" флот

Франция също е участвала в операция Blue Intruder

01 Март 2026Обновена
Белгия задържа танкер от руския "сенчест" флот
Белгия задържа танкер от руския "сенчест" флот

За първи път Белгия задържа петролен танкер, принадлежащ на руския „сенчест флот“, обяви министърът на отбраната на страната Тео Франкен в Туитър. Операцията е наречена Blue Intruder и е била насочена срещу танкера Ethera, плаващ под флага на Гвинея. 

„През последните няколко часа нашите военни, подкрепени от френските отбранителни сили, се качиха на петролен танкер, принадлежащ на руския „сенчест флот“. Корабът сега се ескортира до пристанището на Зебрюге, където ще бъде конфискуван. Без своя „сенчест флот“ Путин не може да води война срещу невинни украинци. Затова ще премахнем тези кораби от играта. Един по един. Докато агресивната му война не приключи,“ добави той.

Танкерът е свързан със санкционираната компания Fractal Marine DMCC (регистрирана в Обединените арабски емирства), която се смята за един от водещите оператори на руския "сенчест" флот. Самият танкер влиза в морската мрежа на сина на главния политически съветник на Хаменей - Али Шамхани. Мрежата търгува с петрол от Иран и Русия. Танкерът е под санкции от САЩ, ЕС, Канада, Швейцария, Великобритания и Украйна.

 

