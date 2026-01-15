САЩ задържаха шести танкер в Карибско море

САЩ са задържали шести танкер от руския "сенчест флот" в рамките на блокадата на Венецуела. Южното командване на американската армия пусна видео на акцията срещу танкера Veronica. Тя е проведена край остров Аруба от морски пехотинци и моряци от авионосеца USS Gerald R. Ford. "Единственият петрол, който ще напусне Венецуела, е петролът, който е координиран надлежно и законно", се казва в изявлението на командването.

Early this morning, a Coast Guard tactical team conducted a pre-dawn boarding and seizure of Motor Tanker Veronica in the Caribbean. As another sanctioned ghost fleet tanker, Motor Tanker Veronica had previously passed through Venezuelan waters, and was operating in defiance of… pic.twitter.com/MyWyQGH1h0 — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) 15 януари 2026 г.

Танкерът Veronica доскоро се казваше Galileo и плаваше под флага на Гвиана, но през последната седмица смени името си и се регистрира под руски флаг в опит да не бъде задържан от САЩ. Тази тактика вече се прилага от пет танкера, които са в района на американската блокада около Венецуела - освен Bella 1, който стана Marinera, Hyperion и Veronica, това са Dianchi, който е преименуван на Expander, а Malak - на Sintez.

По данни на аналитиците от Starboard Maritime Intelligence от началото на декември поне 26 танкера са се пререгистрирали под руски флаг. Тенденцията за почна, след като на 10 декември САЩ арестуваха танкера Skipper. Сега около 13% от почти 1500 танкера, превозващи руски, ирански и венецуелски нефт, формално са регистрирани в Русия. Собствениците им разчитат на политическа защита от Москва, пише Bloomberg.

There are now 5 sanctioned oil tankers trying to circumvent the Venezuela blockade and US sanctions, who switched their flag to Russia. After Marienera and Hyperion, those 3 joined:



Veronica (9256860), now renamed to Galileo



Dianchi (9281011), now renamed to Expander



Malak… pic.twitter.com/2Wg8Yttnqo — Mr Commonsense (@fopminui) 9 януари 2026 г.

САЩ продадоха и първата партия венецуелски петрол. Сделката е на стойност около 500 млн. долара, съобщи CNN. Продажбата е в част от споразумението между Вашингтон и Каракас на стойност 2 млрд. долара, постигнато в началото на януари. Венецуелският петрол се предлага на търговците с голяма отстъпка, а приходите ще постъпват в специална сметка под контрола на американското правителство.

След операцията на САЩ във Венецуела и задържането на венецуелския президент Николас Мадури Тръмп обяви, че американските компании ще направят мащабни инвестиции в петролния сектор на страната. След срещата му с петролните компании обаче се оказа, че те са доста скептични за подобни инвестиции. Шефът на ExxonMobil директно нарече Венецуела "страна, негодна за инвестиции", заради липсата на стабилност, сигурност и ясни правила. Тръмп каза, че не харесва този отговор.