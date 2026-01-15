Медия без
САЩ задържаха шести танкер в Карибско море

Американците продадоха първата партида венецуелски петрол на стойност 500 млн. долара

Днес, 17:28
Преименуването не помогна на танкера Veronica
САЩ са задържали шести танкер от руския "сенчест флот" в рамките на блокадата на Венецуела. Южното командване на американската армия пусна видео на акцията срещу танкера Veronica. Тя е проведена край остров Аруба от морски пехотинци и моряци от авионосеца USS Gerald R. Ford. "Единственият петрол, който ще напусне Венецуела, е петролът, който е координиран надлежно и законно", се казва в изявлението на командването.

Танкерът Veronica доскоро се казваше Galileo и плаваше под флага на Гвиана, но през последната седмица смени името си и се регистрира под руски флаг в опит да не бъде задържан от САЩ. Тази тактика вече се прилага от пет танкера, които са в района на американската блокада около Венецуела - освен Bella 1, който стана Marinera, Hyperion и Veronica, това са Dianchi, който е преименуван на Expander, а Malak - на Sintez.

По данни на аналитиците от Starboard Maritime Intelligence от началото на декември поне 26 танкера са се пререгистрирали под руски флаг. Тенденцията за почна, след като на 10 декември САЩ арестуваха танкера Skipper. Сега около 13% от почти 1500 танкера, превозващи руски, ирански и венецуелски нефт, формално са регистрирани в Русия. Собствениците им разчитат на политическа защита от Москва, пише Bloomberg.

 

 

САЩ продадоха и първата партия венецуелски петрол. Сделката е на стойност около 500 млн. долара, съобщи CNN. Продажбата е в част от споразумението между Вашингтон и Каракас на стойност 2 млрд. долара, постигнато в началото на януари. Венецуелският петрол се предлага на търговците с голяма отстъпка, а приходите ще постъпват в специална сметка под контрола на американското правителство.

След операцията на САЩ във Венецуела и задържането на венецуелския президент Николас Мадури Тръмп обяви, че американските компании ще направят мащабни инвестиции в петролния сектор на страната. След срещата му с петролните компании обаче се оказа, че те са доста скептични за подобни инвестиции. Шефът на ExxonMobil директно нарече Венецуела "страна, негодна за инвестиции", заради липсата на стабилност, сигурност и ясни правила. Тръмп каза, че не харесва този отговор.

Ключови думи:

Венецуела, сенчест флот

