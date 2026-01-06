Венецуелските сили за сигурност задържаха журналисти

Най-малко 14 представители на пресата са били задържани във Венецуела, докато отразявали последиците от залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро от американските сили. Медийният синдикат във Венецуела, заяви, че всички задържани с изключение на един, са били служители на чуждестранни новинарски организации и са били освободени по-късно, а един репортер е бил депортиран, предава Би Би Си.

Чуждестранните медии отдавна се сблъскват с ограничения във Венецуела, като много малко получават визи за работа в страната, отбелязва изданието.

Журналистите са били задържани, след като Делси Родригес положи клетва като временен президент и малко след това заяви, че е готова да сътрудничи с администрацията на Тръмп, която пък изрази готовност да „управлява“ Венецуела.

Синдикатът заяви, че журналистите са били задържани от венецуелските сили за сигурност в Националното събрание и околностите му, както и в квартал "Алтамира" в столицата Каракас. Поне двама от тях са били заловени от агенти, работещи за военното контраразузнаване на Венецуела, докато други са били задържани от венецуелската разузнавателна служба. В изявлението се добавя, че оборудването им е било претърсено, телефоните им са проверени, а публикациите и съобщенията им в социалните мрежи са били прочетени.

Колумбийски и испански репортери също са били задържани на границата на Венецуела с Колумбия. Двамата са били държани в изолация с часове, преди да бъдат освободени обратно в Колумбия, се казва в изявлението.

Синдикатът нарече инцидентите „тревожни“ и призова за освобождаването на 23 журналисти, които остават в ареста в страната. Очевидци са разказали пред Би Би Си за „мъже с качулки и оръжия, които патрулират и проверяват какво си пишат хората в WhatsApp“. Хората не могат да говорят свободно за случващото се заради голямо полицейско и военно присъствие по улиците, както и заради въоръжените групировки, подкрепящи Мадуро, известни като „колективос“. Министърът на вътрешните работи Диосдадо Кабело публикува своя снимка в понеделник вечер, на която позира с въоръжена полиция, вероятно, за да всее страх у хора, критични към правителството.