СЕМ избира директор на БНТ в петък

МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА Емил Кошлуков продължи да управлява БНТ повече от три години след изтичането на 3-годишния му мандат.

До края на седмицата Българската национална телевизия ще има нов директор на мястото на отдавна нелегитимния Емил Кошлуков. Това стана ясно от днешното извънредно заседание на Съвета за електронни медии (СЕМ). С него се продължи процедурата за избор на генерален директор на обществената телевизия, която бе блокирана м.г. заради съдебно дело. То обаче приключи на 13 февруари с решение на Върховния административен съд, който обезсили по-ранното определение на Административен съд София-област за спиране на избора. На 20 февруари, петък, Съветът ще обяви кой ще застане начело на БНТ през следващите три години.

Петима са кандидатите за поста: Свилена Димитрова, Сашо Йовков, Невена Андонова, Милена Милотинова, както и досегашния шеф Кошлуков. Членовете на СЕМ допуснаха всички тях до втория етап.

На извънредното заседание председателят на Съвета Симона Велева запозна колегите си с решението на съда и предложи процедурата да продължи с изменени дати, тъй като предварително обявените 2, 15 и 16 октомври 2025 г. са безвъзвратно изтекли и по думите ѝ тази сага е продължила "безсрамно дълго". Затова срокът за обявяване на допуснатите до втори кръг кандидати бе изменен с днешна дата - 18 февруари.

Пролет Велкова, член на СЕМ, предложи изслушването на кандидатите да е утре. Галина Георгиева настоя, че обявената миналата година процедура е "изчерпана" и таймингът е много кратък. Тя държеше да знае дали ще бъдат поискани декларации с подпис от всеки от кандидатите и попита дали има политически натиск, заради който да се бърза. Къдринка Къдринова опонира, че политически натиск няма и СЕМ се ръководи от интересите на обществото.

Решенията бяха взети с четири гласа "за". Галина Георгиева държеше да гласува с "въздържал се", въпреки че членовете на СЕМ имат право само на "за" и "против".

ЕДИНОДУШИЕ

С по пет гласа "за" СЕМ допусна до изслушване петимата. Свилена Димитрова, Емил Кошлуков, Сашо Йовков, Невена Андонова и Милена Милотинова ще бъдат изслушани утре. Отново с пълно единодушие съветът прие и процедурни правила. Изслушванията ще се проведат в последователността на подаване на документите, като за всеки кандидат са предвидени по 50 минути.

Първа в 14:00 ч. ще се представи Свилена Димитрова. След нея в 14:50 ч. ще бъде изслушан Кошлуков. Сашо Йовков е от 15:40 ч, а в 16:30 ч. – Невена Андонова. Последна пред членовете на СЕМ и представителите на БНТ ще застане Милена Милотинова в 17:20 ч.

Всеки кандидат ще разполага с 15 минути за представяне на концепцията си за управление на БНТ. След това членовете на СЕМ ще могат да задават въпроси до две минути всеки, като отговорите трябва да се вместят в общо 15 минути. Представителите на БНТ ще имат до пет минути за въпроси, а присъстващите журналисти – също до пет минути.