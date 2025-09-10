Кошлуков заплашва СЕМ с полиция и прокуратура

Шефът на БНТ с изтекъл мандат Емил Кошлуков заплашва членовете на Съвета за електронни медии (СЕМ), че ако незабавно не прекратят обявения конкурс за нов директор на телевизията, ще им изпрати полиция, прокуратура и частен съдебен изпълнител. Кошлуков настоява и за индивидуални глоби за членовете на регулатора, съобщава Mediapool.bg, като цитира писмо, постъпило в СЕМ вчера и подписано от Кошлуков.

В момента председател на СЕМ е Симона Велева, комисари са - Пролет Велкова, Габриела Наплатанова, Галина Георгиева, Къдринка Къдринова. На заседание на регулатора информацията е потвърдена и от Симона Велева, която го определи като "заплашително".

Кошлуков управлява държавната телевизия благодарение на съдебни маневри и процедури вече трета година след края на 3-годишния си мандат.

В писмото си той настоява СЕМ да се съобрази с решение на Административния съд - София област от 1 август, който прие, че течащият в момента нов конкурс на СЕМ за избор на директор на БНТ трябва да бъде прекратен. Съдът постанови, че СЕМ няма право да прекрати затлачената от 2022 г. процедура за избор на генерален директор на БНТ, в която участва и самият Кошлуков.

По новия конкурс на СЕМ за генерален директор на БНТ може да се кандидатства до петък, 12 септември. Според Mediapool медийният регулатор няма намерение да прекрати конкурса.

В писмото си до СЕМ Кошлуков пише, че, ако не бъде изпълнен влезлият в сила съдебен акт, "ще сезира органите на полицията за изпълнение на разпореждането" и "ще сезира органите на прокуратурата във връзка с неизпълнение на влезлия в сила съдебен акт". Освен това се заканва да сезира частен съдебен изпълнител, "за принудително изпълнение на съдебния акт, в който случай на всеки от членовете на СЕМ ще бъдат налагани глоби, които не се заплащат от бюджета на органа, а от съответните членове".

Кошлуков освен това предупреждава, че ще сезира съда за налагане на наказание за неизпълнение на влезлите му в сила актове.

На заседанието си СЕМ излезе с изрична декларация срещу "натиска" в писмото. Декларацията не бе подкрепена единствено от Галина Георгиева, излъчена от квотата на ГЕРБ.

"Необяснимо е за мен Емил Кошлуков, който е 3 години начело на БНТ извън мандат, как черпи увереност да ни заплашва така императивно с МВР и Министерството на правосъдието", каза членът на СЕМ Габриела Наплатанова.

На 1 август Административният съд - София област отсъди в полза на жалби на Кошлуков, като обяви за незаконно решението на СЕМ от 15 юли за предварително прекратяване на процедурата за избор на генерален директор на БНТ. Съдът излезе и с решение за спиране на течащата в момента нова процедура за избор на шеф на БНТ.

СЕМ започна новия конкурс и прекрати стария в отговор на решение на ВАС.

ВАС даде още време на Кошлуков начело на БНТ Делото по съдебния спор относно резултатите от последния конкурс за генерален директор на БНТ, който Съветът за електронни медии неуспешно проведе през лятото на 2022 г. приключи.

След това произнасяне на ВАС на 15 юли СЕМ обяви, че финализира старата процедура от 2022 г., като в рамките на същия ден проведе 3 заседания, на които отново гласува измежду 8-те кандидати, участвали в надпреварата през 2022 г., но не можа да избере генерален директор. Въпросните 8 кандидати бяха Сашо Диков, Ирина Величкова, Сашо Йовков, Василена Матакиева, Красимир Ангелов и Светлана Божилова, Емил Кошлуков и Венелин Петков.

След това регулаторът отмени процедурата и обяви нова процедура за шеф на БНТ, по която документи се приемат до този петък.