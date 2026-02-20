Медия без
Милена Милотинова е новият шеф на БНТ

20 Февр. 2026Обновена

Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ. Това реши Съветът за електронни медии след гласуване днес. Милотинова печели надпреварата с три гласа "за" - подкрепиха я Габриела Наплатанова, Къдринка Къдринова и председателят Симона Велева, предава БНТ.

В Административен съд София - област постъпи жалба от Емил Кошлуков срещу решението на Съвета за електронни медии (СЕМ). Това съобщиха от Административния съд на официалния си сайт.

В жалбата е инкорпорирано искане за спиране на изпълнението на обжалваното решение, обясниха от съда. По жалбата е образувано дело и на случаен принцип е определен докладчик от състава на съда, пише още в съобщението, добавя БТА.

СЕМ вчера изслуша явилите се четирима кандидати - Свилена Димитрова, Емил Кошлуков, Невена Андонова и Милена Милотинова.

Сашо Йовков, макар допуснат до третия етап на конкурса, не се яви, с което отпадна от процедурата.

В концепцията си, представена пред СЕМ вчера, Милотинова обеща да анализира задълбочено аудиторията за нуждите на програмната схема и създаването на нови предавания. Тя възнамерява да заложи на по-хоризонтална структура на управление с делегиране на правомощия и сформиране на временен консултативен съвет към УС на БНТ, както и креативен борд. 

Новини и публицистика 

Милотинова възнамерява да въведе кратки новини на всеки кръгъл час, които да подгряват централната емисия. Към предаванията ще бъдат създадени отворени интернет форуми с възможност за задаване на въпроси. Милотинова има амбицията БНТ да предлага повече разследвания и редакционна независимост. Според нея обществената телевизия следва да се наложи като алтернатива на търговските медии с повече място за дискусия и културен дебат и със силно дигитално присъствие. 

Канали и производство на сериали 

В областта на производството на нови филми Милотинова възнамерява да продължи линията за създаване на собствени сериали и документални филми. Тя счита, че прозрачността при избора на външни продукции следва да се засили. БНТ 2 ще запази културния си и регионален профил, БНТ 3 ще е с акцент спорт и лайфстайл, а БНТ 4 като канал за българите в чужбина ще има за приоритет развитието на двупосочна комуникация. 

Коя е Милена Милотинова

Милотинова е завършила българска филология и английски език и литература в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, след което завършва магистратура във Факултета по журналистика и масова комуникация. Започнала е да работи като репортер в БНТ през 1990 г., а от 1992 г. е водещ на централната новинарска емисия „По света и у нас“. Автор е на над 10 документални филма. От 2001 до 2005 г. е народен представител в 39-ото Народно събрание от НДСВ. През този период оглавява Комисията по медиите и е член на българската делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. В момента води авторското предаване „Брюксел 1“ по телевизия Bulgaria On Air, където прави анализи на европейски и международни теми.

ЖАЛБА 

Още вчера стана ясно, че изборът на нов директор на БНТ отива в съда. "Днешната процедура за избор на генерален директор е нелегитимна, и аз съм внесъл искане до вас с основания за прекратяването ѝ, както и до съда", коментира по време на изслушването в СЕМ досегашният генерален директор на БНТ Емил Кошлуков. Според него изборът на Милотинова е бил предизвестен и името на бъдещият фаворит е бил предварително обявен в публикации. 

