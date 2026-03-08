Швейцарците отказаха да плащат по-малко за обществените медии

Pixabay Според Швейцарската народна партия таксата за дружеството за радио и телевизия е твърде висока.

Швейцарските избиратели отхвърлиха на референдум намаляване на финансирането на Швейцарското дружество за радио и телевизия (SRG), съобщава "Ройтерс".

Междинните резултати показват, че 62% от хората са против плана за намаляване на годишната лицензионна такса от 335 швейцарски франка ($432) на 200 франка.

Поддръжниците, главно десни групи, включително Швейцарската народна партия (SVP), твърдяха, че таксата - най-високата в света - е твърде висока, а SRG, която управлява 17 радиостанции и седем телевизионни канала на четири езика, е станала твърде раздута. Според тях SRG не е политически независима и има ляво пристрастие в отразяването си.

Според противниците ходът отразява натиск върху обществените медийни организации от политическата десница, обвинила националните радио- и телевизионни оператори по целия свят, че са политически предубедени срещу тях. Според тях новините, спортът и културното отразяване ще пострадат, а отслабването на швейцарската медийна инфраструктура поради по-ниско финансиране би могло да означава, че разпространението на дезинформация ще бъде по-лесно.

Независимо от резултата на референдума швейцарското правителство вече реши да намали лицензионната такса на 300 франка от 2029 г.