ИТН прокара закон за лесно организиране на референдуми

Депутатите на Слави Трифонов се опитват да прокарат идеите си от няколко парламента насам

Днес, 17:03
Тошко Йорданов
БГНЕС
Тошко Йорданов

Позабравените идеи на ИТН за улесняване на провеждането на референдуми пожънаха успех, след като бяха отхвърляни няколко пъти в предишни парламенти. До днешния резултат доведе одобрението на ГЕРБ, "Възраждане", ДПС-Ново начало, БСП и "Величие". 

Основният проблем на референдумите е високата летва, която трябва да преодолеят, за да са валидни и задължителни. В текстовете на ИТН обаче това не се засяга. Там се предвижда по-лесното събиране на подписи и отправяне на предложения за провеждането на допитвания.

Трябва да се спомене, че по-рано през деня в изненадващ обрат при гласуване, ИТН успяха да спасят охраната на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и водача на ДПС-Ново начало Делян Пеевски. След това предизборното мнозинство в лицето на ГЕРБ, ДПС-НН и БСП гласуваха законопроект за контрол на цените на основни стоки и услуги, внесен още през юли 2025 г.

По-лесна организация на референдуми

Според вносителите от ИТН, промените целят създаването на реални възможности за участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление чрез национални и местни референдуми. Предвиждат се промени в установените в закона изисквания за минимален брой подписи в подписките за иницииране за провеждането на  национални и местни референдуми. Минимално необходимият брой подписи за предложение за произвеждане на референдуми ще се определя не в твърдо число, както е сега за национален референдум – 200 хиляди или 400 хиляди граждани с избирателни права, а като съотношение на същата база.

Със законопроекта се предвижда отпадане на изискването на посочване на постоянен адрес от гражданите, които подписват предложението за провеждане на национален референдум. Направено е и предложение за увеличаване на срока за събиране на подписките до 6 месеца и представянето им в електронен вариант до 14 дни от датата на внасянето на грешките при пренасяне на данни. Въвежда се писменото уведомяване на новоизбран парламент  или общински съвет за вече започнала процедура по провеждане на референдум, за да отпадне задължението за прекратяване на референдума поради прекратяването на пълномощията на съответния парламент или общински съвет.

Също така се прави предложение президентът да определя датата за произвеждане на национален референдум едновременно с избори, само ако изборите следва да се произведат в срока, в който следва да определи датата и за двата референдума.

С остра критика срещу предложенията на ИТН излезе Явор Божанков от ПП-ДБ. "Референдумът е един от най-демократичните инструменти. Като всеки демократичен инструмент с него може да се злоупотреби. Най-ярък е примерът с Брекзит. Мнозина и то в една силна демокрация бяха излъгани и подведени, че Великобритания ще стане по-богата, че няма да се съобразява с Брюксел, с мигранти. Всичко това стана, но наобратно", каза Божанков. Той заяви, че "дойдат ли избори, ИТН вадят картата с референдума". "Усещат близката политическа гибел, всички знаят какво ще им причини, ако дойде президентът Радев на терен. Можехте да направите нещо безопасно и все пак популистко - да изстреляте космонавт македонец до луната", каза Божанков. И обвини депутатите на Слави Трифонов, че искат да изместят обществения фокус от машинния вот и да запазят хартията и изборните измами. След изказването на Божанов дебатът премина в лични нападки между ИТН и ПП-ДБ.

