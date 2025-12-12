Слави Трифонов се подмазва на Gen Z

И лидерът на ИТН Слави Трифонов подхвана вълната с Gen Z. С пост във "Фейсбук", както е обичайно за него, той се подмаза на младото поколение, но без да коментира протестите или оставката на правителството.

Конкретно Трифонов се обърна към единия от съпредседателите в ПП-ДБ Ивайло Мирчев, който във видео в ТикТок казал, че повече няма да има чалгари. Фонът на видеото бил снимка на шоумена политик. "Не познавам този човек Мирчев, но от времето на неговия гуру Иван Костов много, ама наистина много хора са се опитвали да ме приключат, така че повече да не се появявам. Бих искал да информирам въпросния Мирчев, че ние, чалгарите, сме като котките – имаме по 9 живота, и аз лично моите още не съм ги изразходил. Така че, е много вероятно да не изчезна и да продължавам да дразня такива като него", пише Трифонов.

Втората част от поста му е поздрав за "джен зи". "Поколението Gen Z харесвате социални мрежи, електрически коли и готини мацки, а поколението ZZ харесваме рокендрол, мощни бензинови коли и готини мацки. И тъй като явно има нещо, по което си приличаме, трябва по-често да се събираме, защото има какво да си кажем", пише Трифонов. Накрая поздравява младото поколение с песен на ZZ Top.

Трябва да се отбележи, че при евентуални избори ИТН вероятно ще трябва да привлекат и гласовете на "младите", тъй като според последните проучвания на социологическите агенции партията на Слави Трифонов се пада под 4-процентовата бариера за влизане в парламента, наред с АПС и "Величие".