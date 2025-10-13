С. Трифонов: Борисов не е чел никакъв проектозакон през целия си живот

ИТН изтегли законопроекта си за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, който предвиждаше до 6 години затвор за "престъпления против личния живот". Това стана ясно от разпространено от партията съобщение.

Спорните текстове бяха приети от ресорната комисия в четвъртък и предизвикаха бурни реакции както в парламента, така и сред обществото. В петък пък стана ясно, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов лично е звъннал на водача на ИТН Слави Трифонов, за да го убеди да изтегли законопроекта.

Текстовете предизвикаха раздор и в редиците на телевизията на Трифонов "Седем-осми". Един от дългогодишните сценаристи на шоумена Иво Сиромахов съобщи, че напуска телевизията, понеже тя "поставя ново начало в славния си път към сърцата на суверена".

На лидера на ИТН му трябваха три дни, за да отговори на Борисов, който в края на миналата седмица се похвали, че лично е звъннал на Трифонов, за да говори с него депутатите му да изтеглят законопроекта. ''99% от журналистите и публичните личности, които коментираха този закон, въобще не са го чели. Най-малко пък Бойко Борисов. Даже мисля, че Бойко Борисов не е чел никакъв проектозакон през целия си живот. Но това е друга тема", пише Трифонов.

Той твърди, че в текстовете не пише нищо "за каквато и да е ревизия на свободата на словото", както и че е "абсурдно" точно пък неговата партия да иска "нещо подобно". ''Вътре ставаше въпрос за защита на личното пространство на всеки един човек, за да не може никой да бъде изнудван чрез лични снимки, например така, както правят някои доста нечистоплътни хора в момента", пише Трифонов.