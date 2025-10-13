Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

С. Трифонов: Борисов не е чел никакъв проектозакон през целия си живот

ИТН изтегли текстовете за намеса на медиите в личния живот

Днес, 13:06
Лидерът на ИТН Слави Трифонов
стопкадър 7/8 тв
Лидерът на ИТН Слави Трифонов

ИТН изтегли законопроекта си за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, който предвиждаше до 6 години затвор за "престъпления против личния живот". Това стана ясно от разпространено от партията съобщение.

Спорните текстове бяха приети от ресорната комисия в четвъртък и предизвикаха бурни реакции както в парламента, така и сред обществото. В петък пък стана ясно, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов лично е звъннал на водача на ИТН Слави Трифонов, за да го убеди да изтегли законопроекта. 

Текстовете предизвикаха раздор и в редиците на телевизията на Трифонов "Седем-осми". Един от дългогодишните сценаристи на шоумена Иво Сиромахов съобщи, че напуска телевизията, понеже тя "поставя ново начало в славния си път към сърцата на суверена".

На лидера на ИТН му трябваха три дни, за да отговори на Борисов, който в края на миналата седмица се похвали, че лично е звъннал на Трифонов, за да говори с него депутатите му да изтеглят законопроекта. ''99% от журналистите и публичните личности, които коментираха този закон, въобще не са го чели. Най-малко пък Бойко Борисов. Даже мисля, че Бойко Борисов не е чел никакъв проектозакон през целия си живот. Но това е друга тема", пише Трифонов.

Той твърди, че в текстовете не пише нищо "за каквато и да е ревизия на свободата на словото", както и че е "абсурдно" точно пък неговата партия да иска "нещо подобно". ''Вътре ставаше въпрос за защита на личното пространство на всеки един човек, за да не може никой да бъде изнудван чрез лични снимки, например така, както правят някои доста нечистоплътни хора в момента", пише Трифонов.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ИТН, Наказателен кодекс, нарушаване правото на личен живот

Още новини по темата

Законът на ИТН все още не е изтеглен от парламента
12 Окт. 2025

Слави Трифонов: Ще направя всичко, за да изразявате свободно омразата си
11 Окт. 2025

ИТН оттегля закона за затвор за журналисти

10 Окт. 2025

Управляващите бързат със затвора за намеса в личния живот
09 Окт. 2025

Разузнавачите може да се измъкнат от военния съд
29 Септ. 2025

ГЕРБ прокара затвор при отказ за тест за наркотици и алкохол на пътя
20 Юли 2025

Глоби за пияни шофьори и затвор за райски газ: НС промени Наказателния кодекс

18 Юли 2025

НС ударно прекроява Наказателния кодекс
26 Юни 2025

Слави Трифонов бе преизбран за лидер на ИТН
17 Май 2025

Министър Мариан Бачев смени шефа на Национален фонд „Култура“
21 Февр. 2025

Съдят носител на награда „Гонкур“ за откраднат живот
15 Февр. 2025

Поне година шампанско и сълзи с новата власт!
22 Яну. 2025

ИТН отмени внезапно спешно свиканата национална конференция
16 Яну. 2025

Добър ден! Власт в целофан
16 Яну. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ МЕДИИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: В Пазарджик предстоят избори без ново начало, защото новото е старо
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар