Съобщение от НАП: Търси се клошар, на когото Спецов да прехвърли "Лукойл"!

Днес, 19:35

Назначението на Румен Спецов  - шефа на НАП, за особен търговски управител на "Лукойл" днес предизвика взрив на народното творчество. От реакциите в социалните мрежи е видно, че по-особен този управител трудно можеше да бъде. 

 

 

 

 

 

 

Впрочем, хумористът на "Сега" Иво Балев пророкува събитията 11 дни преди особеното назначение в рубриката ни "После". И после що стана!

Прехвърлят на Пиринския отшелник Лукойл и фирмите на Спецов
ПОЛУЛЕГАЛЕН Стана ясен смисълът от внезапното появяване и повторно изчезване на отшелника в Пирин, който преди години се изпарил, обявили го за мъртъв, а сега го намериха за малко.   https://www. segabg.
СЕГА
03 Ноем. 2025

 

киберфолк

