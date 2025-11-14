Съобщение от НАП: Търси се клошар, на когото Спецов да прехвърли "Лукойл"!

Назначението на Румен Спецов - шефа на НАП, за особен търговски управител на "Лукойл" днес предизвика взрив на народното творчество. От реакциите в социалните мрежи е видно, че по-особен този управител трудно можеше да бъде.
Кой Спецов си днес ? pic.twitter.com/T36Mx09aox— Sokolov (@MnogoZle) 14 ноември 2025 г.
Сега остава да назначат и жената на Лорер за особен управител на бензиностанции Лукойл.— Turhan A. (@tapdula) 14 ноември 2025 г.
POV: Новият особен ръководител на Лукойл обяснява какъв e процеса при рафинирането на петрол тип “Брент”. 🤣 pic.twitter.com/EGcXtx2IHE— Брофесор Георги Лещарски (@nvmmshow) 14 ноември 2025 г.
Впрочем, хумористът на "Сега" Иво Балев пророкува събитията 11 дни преди особеното назначение в рубриката ни "После". И после що стана!