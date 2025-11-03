Медия без
Прехвърлят на Пиринския отшелник Лукойл и фирмите на Спецов

03 Ноем. 2025
Има чалъм за всичко!
Pixabay
Има чалъм за всичко!

ПОЛУЛЕГАЛЕН
Стана ясен смисълът от внезапното появяване и повторно изчезване на отшелника в Пирин, който преди години се изпарил, обявили го за мъртъв, а сега го намериха за малко. 

Обявеният за починал отшелник в Пирин отново изчезна
Пълен абсурд се завихря около историята със задържания от полицията в Пирин отшелник, обявен за починал преди няколко години. По източници на бТВ името му е Боян Иванов, той е от Русе и е бил обявен за издирване през 2015 г. като 5 години по-късно съдът го обявява за мъртъв.
СЕГА
03 Ноем. 2025

***
Схемата е атрактивна и проста като повечето неща в България. 
Поради особеностите на българската административна машина, сега отшелникът вече не е умрял, но не е и жив. Де факто той има жизнени функции, де юре не може да носи отговорност, колкото и да искат да го глобят за нерегламентирано къмпингуване. 
И тъй като мъжът съществува във вид, неудобен за логаритмуване, на него може да се прехвърлят сума ти неудобни тежести - от фирми с данъчни задължения до проблемни активи като Лукойл. 
Шефът на НАП за специално реагиране изрази дълбока загриженост, защото сега всички фирми с данъчни задължения ще се прехвърлят не на клошари, а на този отшелник. 
Отшелникът тия задължения ще ги плати, колкото ще плати и глобата си за незаконната палатка в Ирин-Пирин. 
"От една страна, изразявам загриженост, от друга страна, признавам, че изпитвам облекчение, защото работата ми доста намалява. Че то клошарите в тая държава свършиха, всички станаха богати и не искат фирми с тежести" - отчита променената обстановка ковчежникът. 
Спецов смята, че нашата родина - земен рай, отдавна е и данъчен рай, но сега с тоя жив-умрял отшелник работата почва да става бетер данъчно райско пръскало, то е неописуемо блаженство! 
"Като прехвърлим сега и Лукойл на тоя отшелник-Шрьодингер, можем даже да заобикаляме санкциите, не ни трябва дерогация. Вече направих предложение да прехвърлим на тоя човек и Булгаргаз, че Бойко Борисов ни проглуши ушите за Боташ и задълженията към Турция. Хързулкаме и тоя актив-пасив, турците да си търсят парите от отшелника, стига толкоз пасивно-агресивно поведение!" - намерил му е колая Спецов. 

Тука си търсете парите! 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
