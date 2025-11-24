Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Лира и шмиргел

Ангелският език

24 Ноем. 2025

Език свещен на гордата Британия
език всеобщий, сиреч лингва франка,
език на всяка шарена компания,
език, на който Джони сваля Ганка.

Език на Шекспир, Байрон, Чърчил, Тръмп,
език за съвършенство и помия;
език, на който можеш да си тъп
с грамадната глобална тъпотия. 

Това е то английският език - 
но има друг и той е по-велик! 

Език, на който се говори в Рая 
и влизаш във такова изречение,
че те обхваща шеметна омая
и думите са вече без значение.

A думите са вече без значение
защото си на Седмото небе,
защото си във друго измерение,
където просто чувстваш се добре. 

Там хората са като тебе прости
и вечно си живеете на гости. 
***
Soundtrack:

Lora - Raia / Лора - Рая
Lora - Raia / Лора - Рая All rights reserved | © Top Artists ., Bulgaria Spotify | https://open.spotify.com/album/4vkMLhJQMJXRgPPVVlAfUg Apple Music | https://music.apple.com/us/album/nova/278233771 i Tunes | https://music.apple.com/us/album/nova/278233771 Google Play | Deezer | https://www.deezer.com/bg/album/996433?app_id=140685 Аmazon | https://www.amazon.com/Nova-Lora/dp/B002XITTMC Top Artists Instagram | https://www.instagram.com/top_artists_agency/ Top Artists Facebook | https://www.facebook.com/TopArtistsAgency/ Top Artists Website | http://www.topartists.bg/ producer | Атанас Янкулов lyrics | Лора Димитрова music Група “Лора” arrangement | Група “Лора” director & screenwriter | Кирил Божилов cameraman | Кирил Божилов producer | Атанас Янкулов В нозете ми догарят пеещи лъчи Не ме боли топя се в радостни искри В ръцете ми търсят ме в песните очи Не ме вини страхът ми вече се изтри ПРИПЕВ: Рая-я-я-я-я! Виждам през мен Не вярвам че това е края Влизам в нов ден Частици прах от моя с вятъра видях Аз пепел бях,но пак донего се допрях Частици плам останали в огнения храм На теб ще дам пази ги Ще те чакам там ПРИПЕВ: . . . . . . .(2х) Рая,рая.....рая-я-я!
YouTube

 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

лира и шмиргел, гражданин поет

Още новини по темата

Тръмпу
21 Ноем. 2025

Особен управител
10 Ноем. 2025

Любов и подфъргане с 200 км/ч
06 Ноем. 2025

Диоген с фенер от тиква
31 Окт. 2025

Повелителката на славата
25 Окт. 2025

Щангата на Шиши
15 Окт. 2025

Ако имах малко власт...
07 Окт. 2025

Чарли Кърк и Тигран Православян на концерта на Кобзон
26 Септ. 2025

С главно Д като...
19 Септ. 2025

Девойката, която си постла
22 Авг. 2025

Треска за златен дъжд
15 Авг. 2025

Страстите на Иван Рилски (Епопея на изоглавените)
11 Авг. 2025

Магазин за хората
06 Авг. 2025

Съдия Шибари с яките шамари
24 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПОСЛЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Ерата на плюшеното зайче във ВАС няма да свърши с Чолаков
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън