Ангелският език

Език свещен на гордата Британия
език всеобщий, сиреч лингва франка,
език на всяка шарена компания,
език, на който Джони сваля Ганка.
Език на Шекспир, Байрон, Чърчил, Тръмп,
език за съвършенство и помия;
език, на който можеш да си тъп
с грамадната глобална тъпотия.
Това е то английският език -
но има друг и той е по-велик!
Език, на който се говори в Рая
и влизаш във такова изречение,
че те обхваща шеметна омая
и думите са вече без значение.
A думите са вече без значение
защото си на Седмото небе,
защото си във друго измерение,
където просто чувстваш се добре.
Там хората са като тебе прости
и вечно си живеете на гости.
***
Soundtrack:
Lora - Raia / Лора - Рая
All rights reserved | © Top Artists ., Bulgaria
Spotify | https://open.spotify.com/album/4vkMLhJQMJXRgPPVVlAfUg
Apple Music | https://music.apple.com/us/album/nova/278233771
i Tunes | https://music.apple.com/us/album/nova/278233771
Google Play |
Deezer | https://www.deezer.com/bg/album/996433?app_id=140685
Аmazon | https://www.amazon.com/Nova-Lora/dp/B002XITTMC
Top Artists Instagram | https://www.instagram.com/top_artists_agency/
Top Artists Facebook | https://www.facebook.com/TopArtistsAgency/
Top Artists Website | http://www.topartists.bg/
producer | Атанас Янкулов
lyrics | Лора Димитрова
music Група “Лора”
arrangement | Група “Лора”
director & screenwriter | Кирил Божилов
cameraman | Кирил Божилов
producer | Атанас Янкулов
В нозете ми догарят пеещи лъчи
Не ме боли топя се в радостни искри
В ръцете ми търсят ме в песните очи
Не ме вини страхът ми вече се изтри
ПРИПЕВ:
Рая-я-я-я-я!
Виждам през мен
Не вярвам че това е края
Влизам в нов ден
Частици прах от моя с вятъра видях
Аз пепел бях,но пак донего се допрях
Частици плам останали в огнения храм
На теб ще дам пази ги
Ще те чакам там
ПРИПЕВ: . . . . . . .(2х)
Рая,рая.....рая-я-я!
