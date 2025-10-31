Медия без
политическа реклама

Лира и шмиргел

Диоген с фенер от тиква

Днес, 15:00
Сърцето на Данко води хората в мрака.
Диоген с фенер от тиква
дири в себе си Човека
и във Банкя се провиква:
дека одиш, дека? 

Споменът за премиера
броди като призрак,
осветява със фенера
бледната каризма.

Даниел с голямо Д
и фенер-сърце
води хората в нощта
с тиква-БПЦ. 

Неформалният ни цар -
също с главно Д,
прожектира ни кошмар -
всички ДГД! 

Кметът на Елин Пелин
с мозъка си прашен
забранява Хелоуин
гаргите уплаши. 

Злато кара с асансьор
любена Любена;
Геши не е прокурор,
има бодра смена. 
 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
