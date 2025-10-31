Диоген с фенер от тиква
дири в себе си Човека
и във Банкя се провиква:
дека одиш, дека?
Споменът за премиера
броди като призрак,
осветява със фенера
бледната каризма.
Даниел с голямо Д
и фенер-сърце
води хората в нощта
с тиква-БПЦ.
Неформалният ни цар -
също с главно Д,
прожектира ни кошмар -
всички ДГД!
Кметът на Елин Пелин
с мозъка си прашен
забранява Хелоуин
гаргите уплаши.
Злато кара с асансьор
любена Любена;
Геши не е прокурор,
има бодра смена.
Лира и шмиргел
