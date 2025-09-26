Чарли Кърк и Тигран Православян на концерта на Кобзон

На концерта на Кобзон
вий сте вече легион.
Сладко е да си умрял
за прекрасен идеал.
Чарли Кърк издигна МАГА
по-високо от Тръмп Тауър
и сега му се полага
севернокорейски траур.
Бай Тигран Православян
за великата идея
нямаше от нищо свян,
възхваляваше злодея.
Двама горди мъченици -
всеки в своята конфесия,
бяха идентични скици
със една професия.
Светла и достойна смърт,
премиум жалейки,
а душите им блестят
като две копейки.
Вас във Рая ще ви приберат -
с главно Р!
Враговете просто ще умрат -
с подла смърт!
_____
Soundtrack: