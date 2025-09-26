Медия без
Некрология

Чарли Кърк и Тигран Православян на концерта на Кобзон

26 Септ. 2025
На концерта на Кобзон
вий сте вече легион.
Сладко е да си умрял
за прекрасен идеал.

Чарли Кърк издигна МАГА 
по-високо от Тръмп Тауър 
и сега му се полага
севернокорейски траур. 

Бай Тигран Православян
за великата идея
нямаше от нищо свян,
възхваляваше злодея. 

Двама горди мъченици -
всеки в своята конфесия,
бяха идентични скици
със една професия. 

Светла и достойна смърт,
премиум жалейки,
а душите им блестят
като две копейки.

Вас във Рая ще ви приберат -
с главно Р!
Враговете просто ще умрат -
с подла смърт! 
Soundtrack: 

Иосиф Кобзон - И вновь продолжается бой
«И вновь продолжается бой» — песня, совместно написанная супругами Николаем Добронравовым и Александрой Пахмутовой в 1974 году. Композиция посвящена Великой ...
Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
