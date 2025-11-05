ЕДИНИЯТ:
Ту се хвърля да го души,
ту го угощава;
щом се любят двама души,
всичко си прощават.
ДРУГИЯТ:
Чупи в Тиквата чинии
като на сиртаки,
но след бесни разправии
се сдобряват пак и
ту се бият, ту се галят,
ту и двете наведнъж,
ту пък тайно се въргалят
в цъфналата ръж.
Двайсе годин тайна връзка -
колко да е тайна?
Шок и бомба - тя се пръска
в обща глашатайна.
За сдобряване се любят
с двеста километра в час,
дор съзнание изгубят -
непонятна страст.
Бой със пачки през устата,
кражба на проценти,
после - весела простата
и аплодисменти.
Те безумно се обичат
като на война,
ала честичко се тричат
с нежни имена.
Лира и шмиргел
Любов и подфъргане с 200 км/ч
Днес, 00:05Г-н БАЛЕВ
ЕДИНИЯТ:
Ако искате да подкрепите независимата и качествена журналистика в “Сега”,
можете да направите дарение през PayPal
можете да направите дарение през PayPal