Лира и шмиргел

Любов и подфъргане с 200 км/ч

Днес, 00:05

ЕДИНИЯТ:
Ту се хвърля да го души,
ту го угощава;
щом се любят двама души,
всичко си прощават.

ДРУГИЯТ:
Чупи в Тиквата чинии
като на сиртаки,
но след бесни разправии
се сдобряват пак и

ту се бият, ту се галят, 
ту и двете наведнъж,
ту пък тайно се въргалят
в цъфналата ръж. 

Двайсе годин тайна връзка - 
колко да е тайна?
Шок и бомба - тя се пръска
в обща глашатайна. 

За сдобряване се любят
с двеста километра в час,
дор съзнание изгубят - 
непонятна страст. 

Бой със пачки през устата, 
кражба на проценти,
после - весела простата
и аплодисменти.

Те безумно се обичат
като на война,
ала честичко се тричат
с нежни имена. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
