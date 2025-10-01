Отборът по диван-чапраз благодари за фотосесиите

Фейсбук/Исмаил Осман Добре че са високи, да се видят и те на снимката!

СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ ДИВАН-ЧАПРАЗА

"По волейбол сте втори, по диван-чапраз и фонов материал за снимки сте златни и ненадминати шампиони!" - прочетоха в поздравителен адрес до самите тях момчетата от националния отбор по волейбол, който донесе толкова радост и обединение на българите.

Освен че народът се обедини от спортния успех, по тая тема се обединиха и политици от всички Нови начала и други партии - хора от ИТН-Ново начало се прегръщаха и целуваха с ГЕРБ-Ново начало на фона на снажните волейболисти. Забравили за чегъртане и смущаващи влияния, Слави Трифонов и Бойко Борисов хванаха под ръце отбора и го заведоха под герба в кабинета на Пеевски, за да се снимат всички заедно в скута на Хомо Корпулентис.

Към тях страстно се присъединиха и БСП-Ново начало, които също преживяха пик на обединението и синхронен множествен катарзис с колегите си. Останалите партии също се хванаха на това интимно хоро и почувстваха колко силни сме заедно, обединени в радостта и отъркването в чуждия успех.

Волейболистите бяха не просто трогнати, ами по естествен начин поставиха на пауза спортната си кариера, така че в момента не са национали по волейбол, а диван-чапраз мажорети.

Сребърните момчета-мажорети са канени тази нощ да стърчат на тържествена вечеринка по случай новото начало на успехите им. Момчетата сменят наколенките и с трепет и благодарност чакат събитието, на което ще стърчат до трапезата цяла нощ, а политиците ще маат кифтаци, енергийни напитки, екстази и медикаменти за повишаване на апетита с повръщане като римски патриции.

"По-хубаво е, отколкото да печелиш медали за България, чувството да се снимаш с тумбаци и шарлатани е несравнимо по-емоционално преживяване, отколкото да гониш топката и Михаля. Но сега знаем защо бяха всичките усилия, всичко си струваше. Целият ни живот изведнъж доби смисъл и значение с тия прекрасни снимки и диван-чапраз панаири" - признават сребърните момчета.