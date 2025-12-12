Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Фейк бюлетин

Мярка за неотклонение: Митов остава на поста си, независимо колко правителства се сменят

Всички партии, в които Пеевски има влияние, подписаха съглашение за санитарен кордон, недопускащ Митов да излезе от МВР

11 Дек. 2025
Само ти, сърце, си ми приятел...
Само ти, сърце, си ми приятел...

САНИТАРЕН КОРДОН БЛЬО
Правителството падна, министрите ще сменят заниманията, но с едно изключение. Делян Пеевски задължи Даниел Митов да остане на поста си независимо от политическата обстановка и промените, които предстоят. За целта политическите партии, в които Пеевски има влияние, подписаха декларация-съглашение за саниитарен кордон бльо около Митов - кордон, който да не го пуска да избяга от МВР. 
Служебно, програмно, редовно, нередовно правителство - каквото и да се случва оттук-нататък, жив-умрял, Митов остава глава на МВР и то не защото върши кой знае каква незаменима работа на Пеевски, ами защото на Пеевски му е забавно.
Забавлението не е точно перверзия, ами силно увлечение с гилти плежър - Пеевски обича да гледа как Митов носи тежката служба на МВР-министър, как се гърчи като кренвирш на скара и как бузите му парят, все едно са в перманентни два шамара. 
Митов дори не е парашутист в министерството, той де юре опровергава законите на Нютон с положението си на пълна безтегловност във вътрешните работи. 
Не че няма кой друг да изпълни ролята му на тенекиено-сламен човек - но Митов го прави с мъченически патос, който го издига до по-висок ипостас. 
На тайна лидерска среща, вместо да заповяда на партньорите си без излишни обяснения, Пеевски се аргументира защо иска безусловна подкрепа за Митов:
"Разберете ме правилно - откровен бе Хомо Корпулентис. - Митов в МВР е като виновно джобно кученце пред стопанина си. Прави някакви смешни пакости, гледа виновно и чака наказание. И хем го милваш, хем се смееш, хем то трепери като мислеща тръстика. Безценно е това. Какво са милионите и милиардите, какво струва да имаш прокуратура и бухалки по институциите, ако си нямаш един Митов да те гледа по тоя начин!" - чак става сантиментален иначе суровият Пеевски. 
Единствено Бойко Борисов, като партньор с по-голяма относителна тежест, си издейства разрешение да говори публично, че когато си иска, може да свали Митов, ама не иска. 
"По-скоро ще си сменя джипката Тойота с Лада Нива, отколкото да сменя Митов. И не заради Пеевски, ами ей така, от мене си" - смеейки се, опъва менискуси като ластици Борисов. 
Борисов смята също така, че Митов като по-младо поколение не е наясно с интересите си и съответно желанията му са незрели. 
 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

фейк бюлетин, фалшиви новини

Още новини по темата

Няма да има Майдан в Мадан. Пеевски се кандидатира за президент на Украйна
10 Дек. 2025

При най-малко съмнение за връзки с Пеевски - Пеевски ще уволни правителството
08 Дек. 2025

Борисов в Pornhub учи младите на заварки. Тръбни
04 Дек. 2025

Митов към личния състав: Не правете забележки на младежите, много лошо бият!

02 Дек. 2025

Магазини за хората излизат на мегдана - в услуга на бунтари и стражари
28 Ноем. 2025

Рая Назарян разгони протеста с реч на английски
26 Ноем. 2025

Дискриминация и лъжеравноправие! ЕС разрешава боя в еднополовите бракове
25 Ноем. 2025

Обеща и го направи! Тръмп прекрати Черния петък в рамките на 24 часа
21 Ноем. 2025

Радев поръча Киприянова молитва и леене на куршум за Традиционен Черен петък
19 Ноем. 2025

Зелена сделка! И Лукойл става Зелена зона - 100% био, еко и свободно отглеждане на лук
14 Ноем. 2025

Бюджетът е лош, търсят го да го бият, Борисов му стана ятак
13 Ноем. 2025

НСО сгази лекар, отмъсти за кученцето
12 Ноем. 2025

Мирен процес! Тръмп заравя няколко томахавки във Венецуела
07 Ноем. 2025

Комисията разкри: Пеевски спонсорирал Сорос и му въздействал
06 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПОСЛЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ще пристане ли ПП-ДБ на ГЕРБ - стара тема с нова сила
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов вече залага капан на ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?