Мярка за неотклонение: Митов остава на поста си, независимо колко правителства се сменят

САНИТАРЕН КОРДОН БЛЬО

Правителството падна, министрите ще сменят заниманията, но с едно изключение. Делян Пеевски задължи Даниел Митов да остане на поста си независимо от политическата обстановка и промените, които предстоят. За целта политическите партии, в които Пеевски има влияние, подписаха декларация-съглашение за саниитарен кордон бльо около Митов - кордон, който да не го пуска да избяга от МВР.

Служебно, програмно, редовно, нередовно правителство - каквото и да се случва оттук-нататък, жив-умрял, Митов остава глава на МВР и то не защото върши кой знае каква незаменима работа на Пеевски, ами защото на Пеевски му е забавно.

Забавлението не е точно перверзия, ами силно увлечение с гилти плежър - Пеевски обича да гледа как Митов носи тежката служба на МВР-министър, как се гърчи като кренвирш на скара и как бузите му парят, все едно са в перманентни два шамара.

Митов дори не е парашутист в министерството, той де юре опровергава законите на Нютон с положението си на пълна безтегловност във вътрешните работи.

Не че няма кой друг да изпълни ролята му на тенекиено-сламен човек - но Митов го прави с мъченически патос, който го издига до по-висок ипостас.

На тайна лидерска среща, вместо да заповяда на партньорите си без излишни обяснения, Пеевски се аргументира защо иска безусловна подкрепа за Митов:

"Разберете ме правилно - откровен бе Хомо Корпулентис. - Митов в МВР е като виновно джобно кученце пред стопанина си. Прави някакви смешни пакости, гледа виновно и чака наказание. И хем го милваш, хем се смееш, хем то трепери като мислеща тръстика. Безценно е това. Какво са милионите и милиардите, какво струва да имаш прокуратура и бухалки по институциите, ако си нямаш един Митов да те гледа по тоя начин!" - чак става сантиментален иначе суровият Пеевски.

Единствено Бойко Борисов, като партньор с по-голяма относителна тежест, си издейства разрешение да говори публично, че когато си иска, може да свали Митов, ама не иска.

"По-скоро ще си сменя джипката Тойота с Лада Нива, отколкото да сменя Митов. И не заради Пеевски, ами ей така, от мене си" - смеейки се, опъва менискуси като ластици Борисов.

Борисов смята също така, че Митов като по-младо поколение не е наясно с интересите си и съответно желанията му са незрели.

