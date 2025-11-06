Медия без
Комисията разкри: Пеевски спонсорирал Сорос и му въздействал

Под влиянието на нашия човек унгарецът загърбил нетрадиционните ценности и заработил за хората

06 Ноем. 2025
...А той само се усмихва като Лиза дел Джокондо.
...А той само се усмихва като Лиза дел Джокондо.

ЕГЕШ-МЕГЕШ, ГУЛАШ С ГРОЗДЕ
Временната парламентарна комисия за разследване на дейността на семейство Сорос и фондациите му едва-що заработи и вече се натъкна на шокиращи данни, за които направо не ѝ се говори. 
Но няма как - затова са я направили комисията, за да извади наяве Истината за всички, които са имали вземане-даване с милиардера и неговите ценности. 
Това дето двама вицепремиери в сегашното правителство са работили в "Отворено общество", направо го прескачаме като дребен факт на фона на гигантското разкритие за връзките на неформалния премиер Делян Пеевски с Джордж Сорос. 
Проверявайки дейността на милиардера филантроп (Сорос, не Пеевски), народните комисари откриха, че той е получавал огромни суми за дейността си от милиардера филантроп (Пеевски, не Сорос). Понеже стана много объркано, да го кажем максимално ясно: милиардерът филантроп Делян Пеевски е спонсорирал с гигантически суми милиардера филантроп Джордж Сорос, за да повлияе на дейността му в положителна посока и соросоидите да почнат да работят за хората. 
Грантовете, които получавали Сорос и мрежата му от фондации, трябвало да ги харчат изключително и само за утвърждаване на традиционните ценности, уважението между хората, добродетелите, заедността, взаимопомощта. Под влиянието на Пеевски Сорос от мащеха станал истински бащица и дълги години работил напук на извратените си нетрадиционни ценности. Всъщност Джордж Сорос, преди Пеевски да му окаже натиск, презирал семейните ценности и мислел да захвърли сина си Александър. Пеевски го убедил, че не е мъжко да постъпва така, ами трябва да си отгледа сина, да му даде най-добро възпитание и образование. И разбира се да го приобщи към бизнеса и благотворителната дейност. 
Връзките на Пеевски и Сорос започват с много стара дата. 
Първият подарък за семейство Сорос от големият наш Пеевски е от 1985 година за раждането на малкия Александър Сорос в Ню Йорк. 5-годишният тогава Делян Пеевски пратил за новородения Александър памперси, ританки, биберон, високопланинска българска кърма и голям къс самородно българско злато. 
Така Александър с раждането си е закърмен с нашите ценности и уникалност. 
Неразрешима загадка е откъде малкият Пеевски в бедна изолирана социалистическа България е разполагал с такива средства, дефицитни стоки и възможност да праща колети до вражеския Ню Йорк. 
Самият Пеевски нищо не казва по този въпрос, а само се усмихва като Джоконда и загадъчно размахва крилете на чайката върху челото си. 
 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
