Рая Назарян разгони протеста с реч на английски

26 Ноем. 2025

ЖЪЛТИТЕ ПАВЕТА
След като провокатори, водни оръдия, бой зад колоните и Данчо Ментата не можаха да разпъдят протестиращите в центъра на София, управляващите прибегнаха до крайно средство - спуснаха председателката на парламента Рая Назарян като Deus ex machina да каже на народа няколко думи на английски език в нейната школовка. 
Още при първите думи на Назарян, тълпата се люшна, дори най-коравите революционери почувстваха неувереност и слабост в ставите. 
"Камон пийпъл оф София! - извика Рая с мегафона. - Бързейшън прибирейшън по доместик вайлънс. Хайде, лайънс, фон дер лайнънс, камон сава, камион с лайна!" - чуруликаше Рая, четейки готов текст. 
"Оставейшън да комплейшън работейшън. Бългерия влизейшън в Еврозоновия слой, донт стоп ми нао, не ни пречейшън, пепедебейшън с черепейшън и възрождейшън" - тегли още един откос Рая и на първа линия хората почнаха да падат от мълниеносна остеопороза със сътресение на апендикса. 
Хората видяха, че Рая е фина, но работата е дебела: ораторката четеше от свитък като на Кирил и Методий. 
Който още имаше крака, викна - "бягайте, краченца, да бягаме". 
Чуха се отчаяни викове - "всеки да си спасява живота!"
Започна паническо отстъпление от набелязаните идеали и високите цели.
Убитите и ранените ги оставиха на концесионерите за боклука. 
Жълтите павета за секунди опустяха и даже леко се подравниха от трамбовката при отстъплението. 
"Върнете се, страхливци!" - викна Рая на чист български, но тълпата вече се беше разпръснала, волята за съпротива - отшумяла като приказка. 
За утре революцията обмисля да си тъпче ушите с вата, което е противен болшевизъм, но нестандартните ситуации изискват нестандартни решения, понеже още един-два множествени катарзиса с Рая - и няма да остане читав гражданин с воля за протест и надежда за промяна. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
Ключови думи:

фейк бюлетин, фалшиви новини

