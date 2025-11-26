ЖЪЛТИТЕ ПАВЕТА
След като провокатори, водни оръдия, бой зад колоните и Данчо Ментата не можаха да разпъдят протестиращите в центъра на София, управляващите прибегнаха до крайно средство - спуснаха председателката на парламента Рая Назарян като Deus ex machina да каже на народа няколко думи на английски език в нейната школовка.
Още при първите думи на Назарян, тълпата се люшна, дори най-коравите революционери почувстваха неувереност и слабост в ставите.
"Камон пийпъл оф София! - извика Рая с мегафона. - Бързейшън прибирейшън по доместик вайлънс. Хайде, лайънс, фон дер лайнънс, камон сава, камион с лайна!" - чуруликаше Рая, четейки готов текст.
"Оставейшън да комплейшън работейшън. Бългерия влизейшън в Еврозоновия слой, донт стоп ми нао, не ни пречейшън, пепедебейшън с черепейшън и възрождейшън" - тегли още един откос Рая и на първа линия хората почнаха да падат от мълниеносна остеопороза със сътресение на апендикса.
Хората видяха, че Рая е фина, но работата е дебела: ораторката четеше от свитък като на Кирил и Методий.
Който още имаше крака, викна - "бягайте, краченца, да бягаме".
Чуха се отчаяни викове - "всеки да си спасява живота!"
Започна паническо отстъпление от набелязаните идеали и високите цели.
Убитите и ранените ги оставиха на концесионерите за боклука.
Жълтите павета за секунди опустяха и даже леко се подравниха от трамбовката при отстъплението.
"Върнете се, страхливци!" - викна Рая на чист български, но тълпата вече се беше разпръснала, волята за съпротива - отшумяла като приказка.
За утре революцията обмисля да си тъпче ушите с вата, което е противен болшевизъм, но нестандартните ситуации изискват нестандартни решения, понеже още един-два множествени катарзиса с Рая - и няма да остане читав гражданин с воля за протест и надежда за промяна.
Фейк бюлетин
Рая Назарян разгони протеста с реч на английски
ЖЪЛТИТЕ ПАВЕТА
можете да направите дарение през PayPal