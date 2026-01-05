Мадуро спокоен - мълчан петрол и мълчан фентанил го пазят от неприятности

ДЪРЖАВНИЯ АПАРТАМЕНТ

Николас Мадуро, отвлеченият президент на Венецуела, бе в отлично настроение по време на гледането на мярката му за неотклонение във Федералния съд в Ню Йорк, защото е много добре запознат с древното българско познание и ритуалистиката, свързана с мълчаната вода. По същата рецепта Мадуро си направил мълчан петрол и мълчан фентанил.

Той не се признава за виновен в никакви престъпления и смята, че скоро ще бъде освободен по един или друг начин, защото си е подсигурил броня срещу уроки, лоши очи, мобилизация, болести и проблеми със закона. Въпреки отвличането от американците и голия тараш, на който бил подложен от гавазите на Тръмп, Мадуро успял да пренесе със себе си малко роден венецуелски петрол и фентанил. С тези макар и малки количества национално богатство Мадуро извършил древните ритуали от вечерта на 5-и срещу 6-и януари - и така си направил мълчан петрол и мълчан фентанил.

Това символично действие се прехвърля върху всичките запаси от петрол и фентанил на Венецуела. И сега всички опити на американците да екплоатират богатствата на Венецуела ще им донесат само нещастие - уверено се почесва Мадуро и му дреме на барометъра.

Който се лакоми за чуждия мълчан петрол, ще инкасира отрицателни печалби, а мълчаният фентанил ще действа с обратна сила - фентаниловите зомбита в американските градове, вместо да дремят, ще се събудят като допингиран китайски дракон или гърмящи змии на амфетамин.

"Само си седя на топло и ще им гледам сеира" - хили се под мустак Мадуро, който имал късмета да попие древнобългарска мъдрост, докато търсел експертни геополитически мнения в българския Фейсбук.

Мадуро сподели със световния печат рецептата за мълчан петрол, който е като мълчаната вода, но е петрол:

@@@

Когато се здрачи достатъчно навън на 5 януари вечерта, се налива петрол във варел. Ако няма варел, може и в арестантска кофа. Хващате кофата с две ръце и притихвате малко с петрола. Оставете петрола да ви усети и се свържете с потенциалната му енергия. Подишайте свежите му изпарения. Поздравете го и кажете името си на глас. Постойте още малко така и после оставете кофата да се измълчи и пречисти. Точно преди полунощ идете отново при кофата. Точно тогава енергетиката на мълчания петрол става най-голяма. Отново хванете кофата с две ръце и си помислете кое е най-голямото ви желание. Кажете го на глас пред мълчания петрол, притихнете и постойте с него. После кажете: цар Тръмпун има магарешки уши и овчи акъл, да чува Господ, а на Тръмпун олово в ушите. После покрийте кофата с каквото има.

Когато се събудите на 6 януари, първо отидете при мълчания петрол. Измийте си очите с него и не се притеснявайте от другите субстанции в кофата, защото и те вече са мълчани. Така се получава комплексна мълчана терапия и ако сте думнали малко фентанил предварително, той също става мълчан и положителен.

***

АЛЯСКА

Доналд Тръмп обаче също не е вчерашен. Той пък на Йордановден ще играе Ледено хоро в Северния ледовит океан и ще скача за кръста. За целта едно кьоше от океана ще бъде стоплено, а за кръста ще скачат бременни малолетни от Досиетата Епщайн, които Тръмп е сигурен, че ще победи с лакти в корема и други малки хитрости.

Това е една демократична възможност двата древни български ритуала за Водици да си премерят силата в противоположна служба на двамата геополитически противници.