Държавата остава в заварено положение, за да няма прегрупиране и излишни работи

25 Февр. 2026

ТО ТАКА СИ БЕШЕ

Държавата взе решение всеки да работи това, което си работи в момента, и да не се хаби енергията на обществото с прегрупирания, избори, сложни процедури. Депутати, министри, президенти, психоложки, чистачи, контактьори с извънземни - всички остават в заварени положение. Защо да се назначават нови хора, които тепърва да се учат на наш гръб? Мъдри хора са казали - едно нещо, като работи, не го пипай! Това важи и за хората - не ги пипай, нека си работят в заварено положение, докато не ги уволни Дядо Господ.

Дори най-некадърната калинка, като натрупа опит, става функционална. 

Държавата има и още аргументи, които, трябва да признаем, звучат логично:

Босовете на наркокартелите в Мексико да не би да имат мандат? Всички работят пожизнено на позициите си и затова се развиват по-динамично от държавните органи. Хората имат подводници и ракетни установки, заместват държавата повече от успешно и воюват с държавата, която става все по-излишна. Мексиканските наркокартели воюват дори с Доналд Тръмп - и ако някой може да спре безумията му, това са те, а не слабохарактерните демократи в САЩ. 

Тук държавата призна, че е прекалила с остротата на аргументацията си, но трябва да си казваме нещата право в очите, за да не станем вкупом излишни. 

Държавата даде за пример и покойната групировка от Петрохан, която си е работела много добре и в институционален комфорт, без да се тревожи за своята мандатност. И ако не бяха изпоумрели, Сарафов нито щеше да се шокира от прижизнените им занимания, нито да си спомня стари сериали на ужасите. И МВР просто щеше им издава разрешителни за оръжие, вместо сега да вади от задните си части нечистоплътни психолози да приказват глупости, прикриващи предишно бездействие/съдействие. 

Държавата пак се извини и за тази част от аргументацията си, но което си е така - така си е, колкото и да срича като първолак бившият главен секретар на МВР. 

Хората се развиват, когато работят на една позиция - какво огромно лично развитие осъществи например Бойко Борисов! Между Борисов 1 и Борисов 3 разликата е главозамайваща. Ако не го бяхме тормозили с избори и отклоняване на вниманието от важните неща, сега щяхме да имаме истински незаменим любим ръководител.

Сега като ни се е паднал Гюров - нека си остане той. С времето и ние ще свикнем, и той ще се научи. 

То и Путин, ако не се занимаваше с глупости като имитация на избори, щеше да е много по-съсредоточен и ефективен, ама няма кой да му го каже! 

Затова - всички в заварено положение, всички ставаме завареници и постигаме стабилност! 

Правосъдният министър все пак изказа резерви към изпълняващия функциите Главен прокурор, че бил такъв-онакъв и незаконен, но държавата го скастри и заяви: "Познавам го, той не е такъв! Остава си в заварено положение и точка!" 

И въпросът бе закрит. 

Остана открит само въпросът как точно да става попълването на овакантените по биологически причини постове. 

Като му дойде времето, ще го измислим, обеща държавата. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
