Бахур Бахур и Мадур Мадур правят избори

Бахур Бахур - машина за суджук,

е чист като софийския боклук.

Мадур Мадур го пазят като злато -

като зеница на дете окато!



Бахур Бахур е цяло чекмедже,

нафрашкано със пачки и със кюлчета

В Мадур Мадур е Златното ключе

за компромати и дела на трупчета.



Работят само кеш и на хартия,

разчитат на камшик и простотия.



Катили, охранявайте Мадур,

както се пази камион с пари.

Пазете и другаря Бай Бахур.

Сам да се пази Бай Алгафари.



Ръката да не мърда от кобуро,

да няма после - грабнаха Мадуро!



А Тошко да гласува за охраната

и да си мисли за прокуратурата,

да помни Благо Коцев от Промяната,

внимателно да духа саламурата.



Бахур Бахур

и славният Мадур Мадур

не щат машини

с електронни бюлетини -

имат си причини:

машините са като банкомати,

обаче пък - егати -

вместо купюри

пускат ни мадури!



Мадур Мадур излезе на мегдана

със четристотин ботура охрана.

Бахур Бахур акъла си намести,

не иска той отново да е шести -

аман от тия пазарджишки вести,

оставили в сърцето люта рана.



Мадур Мадур си седна сам на скута,

Бахур Бахур менискуса поправи;

сега ще пробват новата валута

на изборите как ще се представи.