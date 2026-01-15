Медия без
Лира и шмиргел

Бахур Бахур и Мадур Мадур правят избори

Днес, 01:31
БГНЕС

Бахур Бахур - машина за суджук,
е чист като софийския боклук. 
Мадур Мадур го пазят като злато - 
като зеница на дете окато! 

Бахур Бахур е цяло чекмедже,
нафрашкано със пачки и със кюлчета
В Мадур Мадур е Златното ключе
за компромати и дела на трупчета.

Работят само кеш и на хартия,
разчитат на камшик и простотия. 

Катили, охранявайте Мадур,
както се пази камион с пари.
Пазете и другаря Бай Бахур. 
Сам да се пази Бай Алгафари.

Ръката да не мърда от кобуро,
да няма после - грабнаха Мадуро!

А Тошко да гласува за охраната
и да си мисли за прокуратурата,
да помни Благо Коцев от Промяната,
внимателно да духа саламурата.

Бахур Бахур
и славният Мадур Мадур
не щат машини
с електронни бюлетини -
имат си причини:
машините са като банкомати, 
обаче пък - егати - 
вместо купюри
пускат ни мадури! 

Мадур Мадур излезе на мегдана
със четристотин ботура охрана.
Бахур Бахур акъла си намести,
не иска той отново да е шести -
аман от тия пазарджишки вести,
оставили в сърцето люта рана.   

Мадур Мадур си седна сам на скута,
Бахур Бахур менискуса поправи;
сега ще пробват новата валута
на изборите как ще се представи.

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
лира и шмиргел, гражданин поет

