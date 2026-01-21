Пеевски даде 7-часово интервю. На Борислав Сарафов!

ОТКРОВЕН РАЗГОВОР

Лидерът на ДПС Ново начало Делян Пеевски даде 7-часово интервю, с което засенчи досегашните рекорди на Бойко Борисов и Алла Пугачова. (Борисов беше 2 часа при Дачков и 3 часа пред "Капитал", а вечната Алла миналата година даде едно 4-часово интервю, което беше по-гледано от всичко останало в руския интернет.)

Изборът на интервюер беше нестандартен, защото такива са суровите закони на нестандартните ситуации - въпросите в интервюто с Пеевски бяха задавани от Борислав Сарафов, Главен прокурор, изпълняващ функциите по липса на законен титуляр на поста.

Интервюто протече в дружелюбна, ала напрегната обстановка. Сарафов се опитваше да запази хладнокръвие и периодично прегрупираше въпросите си, но си личеше, че е прекомерно развълнуван от близкия контакт с човека, който най-добре разбира процесите в неговата сфера - съдебната и околосъдебната система, при това без да упражнява нелегитимно влияние върху тия сложни обществени организми.

***

Първият час на интервюто се въртеше около фундаменталния въпрос: Как постигате успехите си?

Пеевски обясни, че успехът не е самоцел и по-важно е да работиш за хората. Охрана, сараи, овладяване на институциите - това е нищо, ако не го правиш за хората, обясни Пеевски и Сарафов се съгласи изцяло, гледайки като автобус на Ивкони по пътя към успеха.

Вторият час на интервюто беше посветен на детството на Пеевски. Гостът с удоволствие сподели, че всички, които са му се подигравали в годините на детството, вече са минали през прокуратурата, където също са давали дълги интервюта, но без камери, затова никой не знае колко сълзи са пролели от силни чувства и трепет в гърдите.

"Не мога да кажа, че аз съм уредил тия разговори, защото нямам чак такова влияние в прокуратурата, но е факт, че се радвам на постиженията на старите си познати" - погали се меланхолично по шкембето Фемоменът.

Третият час на интервюто беше посветен на още по-сложния въпрос за това как Пеевски с огромния си юрисически авторитет НЕ дирижира процесите в прокуратурата, съдиатурата, адвокатурата и дреме-ми-на-пурата. Как е възможно човек с такова силно присъствие и лични контакти на всички нива в системата да не злоупотреби с авторитета си? Всеки на негово място би овладял тези лостове, би държал в зависимост ключови фигури в системата, че дори и самия главен прокурор. А Пеевски не го прави - как? Защо?

На тази плетеница от въпроси, хитро и нежно зададени от Сарафов, Пеевски отговори с вдигане на рамене и мимики, от които чайката на челото му махаше с криле като на Джулай Морнинг. Пеевски призна, че и сам си задава тези въпроси - как наистина се въздържа да не злоупотреби с огромните възможности на положението си? Неизвестно.

В четвъртия час на интервюто Сарафов зададе същите въпроси и по отношение на всички други сфери, в които Пеевски има авторитет и влияние, но не злоупотребява с тях и не ги превръща в свои бухалки, а неизменно ги насочва по правия път в служба на хората. Това са регулатори, медии, магазини за хората и други институции - всичко за хората и нищо за него лично.

В останалите часове Сарафов и Пеевски обсъждаха успехите на Пеевски в бизнеса и финансите - Лафка, Булгартабак, КТБ...

"Още няколко фалита и съсипани бизнеси - и ще настигна Доналд Тръмп!" - подари още една усмивка на хората Пеевски.

След интервюто Сарафов беше грохнал, но Пеевски - ни най-малко и даже усещаше, че би могъл ей така между другото да опраска някой, дето създава дискомфорт за хората.