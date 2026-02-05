Медия без
Пещерняци откриха фабрика за фалшиви прокурори под кабинета на Главния

Същите спелеолюбители намериха и зачезналия Даниел Митов, когото принудиха най-после да се появи на повърхността

05 Февр. 2026
Във фабриката правели прокурори от сталактити, сталагмити и сталактони.
ДЯВОЛСКОТО ДЪЛБОКО ГЪРЛО
Докато МВР разкриваше поредната безлюдна подземна фабрика за нелегални цигари, група пещерняци проучваше подземни галерии в София и точно в пространството между ЦУМ и работния кабинет на Главния прокурор откри фабрика за фалшименто прокурори, които се произвеждали от сталактити, сталагмити и сталактони, а не примерно от поцинковани кюнци. Там някъде пещерняците се натъкнаха и на изпарилия се напоследък Даниел Митов, което пък принуди последния да се яви на бял свят за пръв път от сума ти време. 
Пещерняците, които направиха тези шокиращи разкрития, са частна организация на име Национална агенция по подземните работи. Те контролират и охраняват всички подземни кухини в София - шахти и колектори, бункери, римски и социалистически тунели, остатъците от Мавзолея на Георги Димитров и дори софийското метро.
По слухове на очевидци пещерняците били въоръжени до зъби, оборудвани с последна дума на специализираната техника и събирали личните карти на всеки, който се мотае под земята. 
Държавата малко се позачуди как е отстъпила толкова много и чувствителна територия и странни правомощия на частна организация, но докато Държавата се почесваше, пещерняците се изтеглиха във владенията си, където никой не е луд да ги гони. 
Фабриката за фалшиви прокурори обаче заинтересува Главния прокурор, който сподели с медиите, че такова нещо не е виждал и в руските бандитски сериали, които гледа по цял ден. 
"Няма да оставя така нещата!" - зарече се Сарафов и си саморазпореди проверка за валидност. 
Тоест Главният прокурор си разпореди автопроверка на какво основание заема поста си, като веднага започна съсредоточено да чете между редовете на Закона за съдебната власт и длъжностната си характеристика. 
Даниел Митов, когото пещерняците също принудиха да излезе на повърхността, замижа на светлината и също разпореди да се правят проверки на всичко, ама да не се снимат интимните прически на хората, освен ако не са жертви на престъпления, които сами са си виновни. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
