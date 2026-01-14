Медия без
Тръмп скри Досиетата Епщайн в нашия Имотен регистър

Сега даже няма нужда да водя войни за прикриване на магариите ми, отдъхна си президентът

13 Яну. 2026

ПОКРИТОТО МЛЯКО МАЧКАТА ГО НЕ БЛИЖЕ
Доналд Тръмп най-после си отдъхна, че му беше до гуша дошло от тия Досиета Епщайн - педофилските файлове, които навремето обеща на избирателите си да разкрие, после взе да се ослушва, а сега прави специални операции в чужди държави, само и само да отклонява вниманието от тия досиета, за които го притискат и демократи, и републиканци. 
Решението е просто - американският президент бутна проблемните файлове в българския Имотен регистър, който е най-секретният архив на света. Правосъдният министър в оставка Георги Георгиев има качеството да е толкова незабележим, че докато всеки го бърка с фикуса в министерството, той може да свърши 101 магарии, без никой да се усети. Притежавайки това ценно качество, Георгиев уреди засекретяването на Имотния регистър, ужким за да бори имотните измами, а всъщност да затрудни максимално журналистическите разследвания за корупция, която твърде често върви през имотни сделки. 
Казано още по-предметно - който иска да рови в Имотния регистър, ще намери начин и тайна вратичка да го направи. Само че на Имотната мафия работата не е публична, а на журналистите целта им е именно публичността и сега вече ще трябва да доказват, че не са ровичкали нераглементирано. Ограничението не спира достъпа до чувствителната информация, спира легитимния път до нея. 
"Че то много хубаво било тъй, и аз искам!" - удари се по челото Доналд Тръмп и засили файловете от Епщайн директно в базата данни на Имотния регистър на Република България. 
"Сега вече не ме интересуват никакви конфликти по света, никакви Гренландии и други точки по глобуса за отвличане на вниманието. Америка фърст, връщам се към вътрешната политика и даже ще кажа на катилите от ICE да не убиват многодетни майки, особено ако са бели" - видимо доволен е Тръмп и се колебае дали изобщо да се интересува какво става в Иран или по-добре да си реди пасианси на компютъра. 
"Да си направят пак една война Иран-Ирак и да се оправят, хич ми не е!" - прозина се Тръмп и благослови имотната мафия заедно с фикуса Георгиев. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
