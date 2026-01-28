Баба копейка разби алгоритмите на фейсбук с многоетажна псувня

ПРАВО В ЕМОЦИЙТЕ

Популярна баба инфлуенсърка-копейка, без да си поставя това за цел, фактически склони към самоубийство алгоритмите на фейсбук, които следят за нежелателно съдържание и мръсни думички.

Бабата по принцип обича да псува и да разказва вулгарни вицове, от които и Слави Трифонов пребледнява като Бледния ужас в поемите на Омир. С този лют пиперлив език бабата си е спечелила много последователи и подражатели. Никой не може да псува толкова живописно като нея. Независимо дали описва гнилостните процеси в ЕС или половата хигиена на Урсула фон дер Лайен, бабата псува толкова изобретателно, че дори политическите ѝ врагове я слушат хипнотизирани от изкуството ѝ.

За да не получава санкции от лицемерно-пуританския Фейсбук, бабата изпъстря със звездички почти всяка дума от писмените си произведения, а видеоматериали напоследък почти не записва, защото алгоритмите вече ловят мръсни думи и от лош звук.

По някаква причина такова поведение особено се цени от потребителите на социалните мрежи, особено когато псуват баби. При мъжете е някак изтъркано и неинтересно, ала бабички да държат мръсен език, това е особено, това доставя върховна радост на милиони ценители.

Днес обаче бабата се разяри като лъвица, защото ѝ писна от цензурата на тъпия Фейсбук.

Веднъж се мре, живее ми се на ръба! - каза си бабата и си пое въздух дълбоко, притихна за секунда и след това се отприщи като язовир Нова Каховка след взривяването на стената му.

Бабата пусна видеолайфстрийм и започна да псува наред в многоетажна градация: напопържа последователно алгоритмите, доносниците, европейските лидери, руската опозиция, укронацистите, Цукърбърг, жена му, майка му, баща му, дядо му, старите сватове, всички роднини във всички форми на сексуална принуда; посегна на половата неприкосновеност на дявола и слугите му, на вярата на поганците, на атеистите, еничарите, майцепродавците, отцеругателите, бабоненавистниците; специално се разпростря по един зверогущерен начин да плющи по "джендърите", като дълго време описваше в най-тънки подробности греховните практики на това престъпно братство. Всички се удивиха откъде една баба знае толкова детайлно как точно си практикуват греха тия окаяници.

Но бабата не се се помайваше, а продължаваше да псува и думите сами идваха в устата ѝ, както е казано в Евангелието: не се тревожете какво и как ще возглаголите, ще ви се даде в тоя час какво да глаголите, ибо не вие ще говорите, а духът на вашия Отец!

Тая градация на бабешките псувни тръгна от мазето на небостъргача "Златен век" и стигна до висините над строежа, там където по план трябва да се построи църква под носа на нашия Отец. И псувните на бабата минаха по всички етажи от мазето за квантовия генератор до върха с бъдещата църква и там вече ботовете на фейсбук не издържаха на волтажа и се изпонахвърляха от висините, за да сложат край на безсмисленото си съществуване. Защото пред силата на Словото и високото призвание на изкуството дори бездушните алгоритми трябва да замлъкнат завинаги.

Възхитен зрител на бабешката ерупция успя да напише коментар със сълзи на очи:

- Браво, бабо, напълни ми душата. Тоя талант е от Бога, ти си целуната по темето. Непременно да научиш и внуците така да псуват, тоя дар не бива да се губи, дорде има България и българско племе!



Авторът Сър Гей Бубка тича с изменено лице в търсене на убежище от мълниите на бабата.

Шарж: Христо Комарницки.