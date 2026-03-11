Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Фейк бюлетин

Буден гражданин обяви, че светът вече не е същият, но призна вътрешно, че не усеща промяна

11 Март 2026
Вече не съм оня, който бях :(
Pixabay
Вече не съм оня, който бях :(

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - АМА И СТАТУКВОТО НЕ СЕ ДАВА
Буден гражданин, който следи изкъсо новините по света и у вас, за пореден път обяви във Фейсбук, че "светът вече не е същият", но всъщност продължи да си я кара по старому. 
Гражданинът си даде сметка, че макар да настъпват някои сериозни промени, животът си е все един и същ и даже някои сектори се нуждаят от реформа, за която всеки говори, но никой не се наема да извърши. 
Човекът реши да провери в архива на профила си колко пъти е заявявал, че България или светът вече не са същите. 
Оказа се, че го е правил десетки пъти - при въвеждането на еврото, след трагедията в Петрохан и Околчица, след някои избори, при започването на войната в Украйна, Иран, Палестина, атентатът от 7 октомври, ковид-епидемията... 
С известно задоволство човекът си спомни, че при избухването на ковид-пандемията действително имаше някаква неприятна промяна и светът не беше същият, но после пък почна войната в Украйна и пандемията отпадна, светът пак си стана същият, освен за клетниците в Украйна. 
После човекът си спомни, че и преди Фейсбук е имало такива случки, след които светът вече не е същият, но реално си е същият. Примерно след 11 септември 2001 светът излезе окончателно от ХХ век и влезе в ХХI, но фактически почти всичко си остана същото. 
После човекът си спомни, че животът всъщност се е променил ужасно много с бума на технологиите - интернет, мобилните телефони, социалните мрежи, изкуственият интелект, това преобрази света, но за тия неща никой не предупреди, че светът вече не е същият.
Гражданинът се опита да си спомни дали след 10 ноември някой обяви тържествено, че България не е същата. Ама това беше много отдавна, кой ще помни толкова. 
"Ей, късопаметно племе!" - възкликна човекът и написа нещо мъдро в тоя смисъл, публикува го във Фейсбук и се почувства умен. 
После човекът се замисли кое преобладава в живота ни - статуквото или промяната. 
Ама го заболя глава и се отказа от мисленето. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

фейк бюлетин, фалшиви новини

Още новини по темата

Рая обясни: В НС всички сме лява ръка, десен job
06 Март 2026

Радев на ускорен курс по чегъртане при Диван Диван
04 Март 2026

Дубайски Джуконди укротяват региона, заплашиха с избухване
03 Март 2026

Тошко твърди, че Нешка го пляснала с нещо неприлично по челото
27 Февр. 2026

Държавата остава в заварено положение, за да няма прегрупиране и излишни работи
25 Февр. 2026

Снахо, чети между редовете: Сарафов облече оранжева тога и се изплези
24 Февр. 2026

Будизъм с мистично православие и култ към личността - опасна секта чака да я разкрият
20 Февр. 2026

По братски! 25 партии печелят по 4 % и всички управляват в съгласие
18 Февр. 2026

Лама Иво се прероди в кактус
16 Февр. 2026

Сарафов прочете Закона за съдебната власт между редовете, откри шокиращо съдържание!

12 Февр. 2026

В София бе задържан полицай, който нямал нищо
11 Февр. 2026

Пещерняци откриха фабрика за фалшиви прокурори под кабинета на Главния
05 Февр. 2026

Сарафов: Петрохан е вид суджук, а суджукът е печален символ на корупцията
04 Февр. 2026

Максим Генчев снима филм за Мелания, вдига мижавия интерес
30 Яну. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПОСЛЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов играе двойна игра със служебния кабинет
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?