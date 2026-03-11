Буден гражданин обяви, че светът вече не е същият, но призна вътрешно, че не усеща промяна

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - АМА И СТАТУКВОТО НЕ СЕ ДАВА

Буден гражданин, който следи изкъсо новините по света и у вас, за пореден път обяви във Фейсбук, че "светът вече не е същият", но всъщност продължи да си я кара по старому.

Гражданинът си даде сметка, че макар да настъпват някои сериозни промени, животът си е все един и същ и даже някои сектори се нуждаят от реформа, за която всеки говори, но никой не се наема да извърши.

Човекът реши да провери в архива на профила си колко пъти е заявявал, че България или светът вече не са същите.

Оказа се, че го е правил десетки пъти - при въвеждането на еврото, след трагедията в Петрохан и Околчица, след някои избори, при започването на войната в Украйна, Иран, Палестина, атентатът от 7 октомври, ковид-епидемията...

С известно задоволство човекът си спомни, че при избухването на ковид-пандемията действително имаше някаква неприятна промяна и светът не беше същият, но после пък почна войната в Украйна и пандемията отпадна, светът пак си стана същият, освен за клетниците в Украйна.

После човекът си спомни, че и преди Фейсбук е имало такива случки, след които светът вече не е същият, но реално си е същият. Примерно след 11 септември 2001 светът излезе окончателно от ХХ век и влезе в ХХI, но фактически почти всичко си остана същото.

После човекът си спомни, че животът всъщност се е променил ужасно много с бума на технологиите - интернет, мобилните телефони, социалните мрежи, изкуственият интелект, това преобрази света, но за тия неща никой не предупреди, че светът вече не е същият.

Гражданинът се опита да си спомни дали след 10 ноември някой обяви тържествено, че България не е същата. Ама това беше много отдавна, кой ще помни толкова.

"Ей, късопаметно племе!" - възкликна човекът и написа нещо мъдро в тоя смисъл, публикува го във Фейсбук и се почувства умен.

После човекът се замисли кое преобладава в живота ни - статуквото или промяната.

Ама го заболя глава и се отказа от мисленето.