Радев на ускорен курс по чегъртане при Диван Диван

Румен Радев, който напусна Президентството, за да чегърта народните душмани, посети вече опитния политически лидер Слави Трифонов, за да изкара един бърз курс по чегъртане в такт 7/8, който е уникално български и напипва пулса на Вселената.
Трифонов приел ученика си и го накарал да стои диван-чапраз, за да се смири и да усвои материала по-пълноценно.
Радев бързо научил как се чегърта по устав, кога се вика Македонияяяя и защо е важно да се правиш на глупак, дори да си реално такъв.
"Хващаш примерно кмета на ГЕРБ, четиримандатника Живко, и почваш да го чегърташ, докато забрави думата Боташ - упътил наставникът своя ученик. - Така постепенно ще изчегърташ думата Боташ и от устата на Бойко Борисов. Важното е да не спираш да чегръцаш. Днеска изчегъртай първо Живко, после ядрената програма на аятоласите. Каквото и да правят Великите сили и Високите порти, винаги одобрявай, дори да правят противоположни неща. Лошо е, че не знаеш вулгарни вицове и многоетажни псувни, ама и без това ще минеш, всеки не може да е съвършен като мен. И най-важното е да не говориш. Аз станах първа политическа сила, без да говоря нищо. Сега, докато си на вълната, трябва да мълчиш, защото всяко отваряне на устата е минус 2 процента. Ти концерти не можеш да правиш, направи авиошоу или поне симулирай вдигане на самолета" - погалил си седма чакра Трифонов.
Радев усвоил материала, като най-прогресивно му се видяло това с мълчанието.
После обаче решил все пак да каже две думи на народа за 3 март, защото пък и много проценти не са на хубаво.
***
Трифонов от своя страна също не се е мумифицирал, а постоянно предизвиква себе си и напоследък излязъл от Зоната си на комфорт, минал през Възродителен процес, приел духовното име Диван Диван.
С това име и новата си същност бившият Трифонов придобил астрални джуки, изветрял през фонтанелата си и седнал духовно в скута на Пеевски.
***
Бившият енергиен министър на Радев - Роско Катамарана, дето подписа договора с Боташ, също помпи мускули и пещеристи тела за да чегърта неуморно. Той обещава да чегърта червени бабички - за разлика от Тодор Колев, който пееше, че за стари баби гумите са слаби, пък за млади другарки се взимат други мярки.
