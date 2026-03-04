Радев на ускорен курс по чегъртане при Диван Диван

ЧЕГЪР-ЧЕГЪР

Румен Радев, който напусна Президентството, за да чегърта народните душмани, посети вече опитния политически лидер Слави Трифонов, за да изкара един бърз курс по чегъртане в такт 7/8, който е уникално български и напипва пулса на Вселената.

Трифонов приел ученика си и го накарал да стои диван-чапраз, за да се смири и да усвои материала по-пълноценно.

Радев бързо научил как се чегърта по устав, кога се вика Македонияяяя и защо е важно да се правиш на глупак, дори да си реално такъв.

"Хващаш примерно кмета на ГЕРБ, четиримандатника Живко, и почваш да го чегърташ, докато забрави думата Боташ - упътил наставникът своя ученик. - Така постепенно ще изчегърташ думата Боташ и от устата на Бойко Борисов. Важното е да не спираш да чегръцаш. Днеска изчегъртай първо Живко, после ядрената програма на аятоласите. Каквото и да правят Великите сили и Високите порти, винаги одобрявай, дори да правят противоположни неща. Лошо е, че не знаеш вулгарни вицове и многоетажни псувни, ама и без това ще минеш, всеки не може да е съвършен като мен. И най-важното е да не говориш. Аз станах първа политическа сила, без да говоря нищо. Сега, докато си на вълната, трябва да мълчиш, защото всяко отваряне на устата е минус 2 процента. Ти концерти не можеш да правиш, направи авиошоу или поне симулирай вдигане на самолета" - погалил си седма чакра Трифонов.

Радев усвоил материала, като най-прогресивно му се видяло това с мълчанието.

После обаче решил все пак да каже две думи на народа за 3 март, защото пък и много проценти не са на хубаво.

***

Трифонов от своя страна също не се е мумифицирал, а постоянно предизвиква себе си и напоследък излязъл от Зоната си на комфорт, минал през Възродителен процес, приел духовното име Диван Диван.

С това име и новата си същност бившият Трифонов придобил астрални джуки, изветрял през фонтанелата си и седнал духовно в скута на Пеевски.

***

Бившият енергиен министър на Радев - Роско Катамарана, дето подписа договора с Боташ, също помпи мускули и пещеристи тела за да чегърта неуморно. Той обещава да чегърта червени бабички - за разлика от Тодор Колев, който пееше, че за стари баби гумите са слаби, пък за млади другарки се взимат други мярки.