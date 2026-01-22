Желязков: Подписах на своя глава, защото съм Желязна лейди!

ДАВОС

Премиерът в оставка Росен Желязков присъедини България към Тръмповото ООН напълно самостоятелно - без да пита парламент, президент, коалиционен съвет, партиен лидер, ДАНС, БАН, личен лекар, главен прокурор или Делян Пеевски.

"Честна дума, да не ми е името Желязков, сам си го реших това и скочих в самолета, исках да покажа, че съм независим като Желязната лейди Тачър - самооприличи се Росен Желязков. - Лейди Тачър беше такава горда и самостоятелна, действаше според интересите на Великобритания, без да се съобразява с пролетариата, селяните и политическите си опоненти. Ето че и аз доказах как не съм толкова мекушав, колкото изглеждам!" - доволен е стоманохарактерният политик.

Желязков освен това действал изцяло воден от европейските интереси, но това но го прошушна, да не чуе Тръмп!

"България не е Задунайска губерния, но не е и американски щат. Направих го заради Европа. България ще бъде Троянско прасе в кочината на Тръмповото ООН!" - римува Железният лелинчо.

Той направи още някои сравнения в своя полза чрез отрицателни примери:

"Радев отговори уклончиво на поканата на Тръмп, защото чака да дойдат кремълските инструкции. Аз пък нямам нужда от методички и опорки. Знам какво правя и знам защо го правя. Имам глава на раменете и собствена политическа воля, няма нужда Пеевски да ме подсеща, аз много добре знам какво е добро за него и за България. Ще издам една тайна. Сега Държавния апартамент ще махне санкциите Магнитски и ще сложи на Пеевски MAGAnitsky. Това е по-лека форма и даже не са точно санкции" - прогнозира Желязков.

Той показа и видео с тържествената ратификация, като насочи вниманието към клюмбащото листче от неговата папка. Това също било нарочно и съдържа послание. Message!

"Ей тука, като ми клюмна хартишката с подписа, изобразявам художествено олицетворение на водопад", както винаги артистичен е Железният.