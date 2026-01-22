Премиерът Желязков вкара България в "Съвета за мир" на Тръмп

България се присъедини към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, въпреки че водещите страни в Европейския съюз бойкотираха инициативата. Тръмп изпрати покана към България през президента Румен Радев, който му отговори уклончиво. Въпреки това министър-председателят в оставка Росен Желязков пристигна тази сутрин на Световния икономически форум в Давос и легитимира участието на България в Съвета за мир. Така България става страна-съучредител на организацията, която неофициално се нарича ООН-2, защото смята да изземе функции на световната организация. България ще бъде член на организацията 3 години, няма да плаща 1 млрд долара като постоянен член, а шеф на "Съвета за мир" ще бъде Доналд Тръмп.

Не е известно да има решение на правителството или на парламента за присъединяването на страната ни към "Съвета за мир". Вчера МС е приел "поверителен акт", който вероятно е засягал включването ни в инициативата на Тръмп. Единствен лидерът на ДПС Делян Пеевски разпространи снощи позиция, в която настояваше България да се включи в Съвета. Той е под санкции за корупция по закона "Магнитски", които всячески се стреми да свали. Пеевски отбеляза вчера, че е нужно решение на Народното събрание за включването на България в тази организация.

Към инициативата на Тръмп днес се присъединиха 19 страни - Аржентина, Бахрейн, Армения, Азербайджан, България, Унгария, Индонезия, Йордания, Казахстан, Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудитска Арабия, Турция, Мароко, Обединените арабски емирства, Узбекистан и Монголия. Няколко други страни - Беларус, Израел, декларираха, че се присъединяват към организацията. Владимир Путин съобщи, че Русия обмисля решението си.

Франция чрез Еманюел Макрон, Великобритания чрез Киър Стармър, Германия чрез Фридрих Мерц, Украйна чрез Володимир Зеленски - както и много други европейски страни отказаха да се присъединят към Съвета за мир.

„Вие сте лидери на нации — в повечето случаи много популярни лидери, в някои случаи по-малко — но такъв е животът", каза Тръмп на Желязков и останалите политически лидери, които представляват страните си.

"Днес светът е по-богат, по-безопасен и много по-мирен, отколкото беше само преди една година. Ние потушихме всички онези пожари; много хора, включително и аз, дори не знаеха, че някои от тези войни изобщо се водят. За нас беше голямо удоволствие да успеем да спрем войната, която беше започнала между Индия и Пакистан — и двете нации с ядрено оръжие. За мен беше огромна чест, когато министър-председателят на Пакистан каза, че президентът Тръмп е спасил 10 — а може би дори 20 — милиона живота, като я е спрял точно навреме. Щяха да се случат много лоши неща", каза Тръмп при откриването на форума.

Той спомена, че сега работи по потушаването на конфликт между Египет и Етиопия. "Беше построена язовирна стена и водата вече не тече така, както трябва. Когато мисля за Египет, мисля за Нил — и мисля за Нил, пълен с вода", каза Тръмп.

"Осигурих ангажименти от практически всички съюзници в НАТО да увеличат разходите си за отбрана на пет процента от БВП — всички, освен Испания. Не знам какво се случва с Испания. Защо не биха го направили? Искат да се возят безплатно, предполагам? Ще трябва да проведем разговор с Испания“, каза Тръмп.