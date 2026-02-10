МС публикува решението си за присъединяване към Съвета за мир на Тръмп

Министерският съвет публикува решението си за присъединяване към "Съвета за мир", иницииран от американския президент Доналд Тръмп.

Посочва се, че решението има ясно изразен политически характер и е прието с пълен консенсус от членовете на МС на присъствено заседание. Става ясно, че като мотив за приемането му се използва изцяло ситуацията около Газа: "решението отразява разбирането на правителството, че продължаващият конфликт в Близкия изток има дългосрочни последици за регионалната и европейската сигурност".

В този контекст, присъединяването на България към "Съвета за мир" се разглежда като политическа заявка за участие в международните усилия, насочени към деескалация и устойчиво уреждане на конфликта. Правителството изтъква, че България последователно е отдавала приоритетно значение на борбата с незаконната миграция и разглежда стабилизирането на региона на Близкия изток като ключов фактор за ефективното противодействие на първопричините за миграционния натиск.

Страната ни подкрепя втората фаза от мирния план за Газа на САЩ, както и резолюция 2803 на Съвета за сигурност на ООН от ноември 2025 г., приветстваща създаването на "Съвет за мир" като преходна администрация, координираща възстановяването на Газа в съответствие с Всеобхватния план за мир. МС посочва, че активното участие в "Съвета за мир" би създало възможност за конструктивен принос към усилията на международната общност за установяване на траен мир и сигурност в Близкия изток.

Уточнява се, че съгласно Конституцията и предвид характера на решението, то подлежи на ратификация от Народното събрание и не поражда правно действие до нейното гласуване.

Подчертава се, че подписването на документа не създава задължения за участие на страната ни в конкретни операции или дейности по изграждане на мира, нито предоставя каквато и да е юрисдикция на "Съвета за мир" върху територията на България, без изричното ѝ съгласие и без спазване на вътрешните ѝ конституционни процедури. Съгласно решението на правителството е депозирана нотификация, че до извършване на ратификация Уставът няма да се прилага. В този период страната ни може да участва в рамките на "Съвета за мир" единствено с право на съвещателен глас.

С подписването на документа обаче беше предоставена възможност страната ни да бъде сред учредителите на "Съвета за мир", като окончателното институционално утвърждаване на това участие зависи от решенията на Народното събрание след провеждането на предсрочните парламентарни избори и от формирането на нов състав на Министерския съвет и на парламента с нова представителност и легитимност.