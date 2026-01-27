Медия без
Протест в София срещу участието ни в новия Съвет за мир

Днес, 08:24
Граждански протест срещу участието на България в новообразувания Съвет за мир на американския президент Доналд Тръмп е предвиден за тази вечер от 18:00 ч. пред сградата на Народното събрание в София. Организаторите настояват парламентът да отхвърли ратификацията на подписания в Давос договор, а премиерът в оставка да даде публично обяснение за действията си и да оттегли подписа си, съобщи БНР.

Протестът се координира основно чрез социалните мрежи от неформални групи граждани. 

В разпространена позиция инициаторите посочват, че България не трябва да допуска да бъде използвана като политически параван за прикриване на престъпления срещу човечеството като геноцида в Газа. И допълват, че много от потвърдилите участие в този циничен формат лидери са обвинени във военни престъпления, сексуално посегателство, измами и злоупотреби, възпрепятстване на правосъдието и тежки нарушения на международното хуманитарно право.

Към момента правителството в оставка е внесло проекта за ратификация в парламента, но външният министър Георг Георгиев заяви, че окончателното решение вероятно ще остане за следващото Народно събрание, поради липса на време и висок обществен натиск.

