Кабинетът в оставка поема ангажимент към "Съвета за мир" на Тръмп

Според Желязков България ще участва в сесията на съвета на 19 февруари - точно когато се сменя властта

13 Февр. 2026Обновена
Росен Желязков с "върховния представител за Газа" Николай Младенов и външния министър в оставка Георг Георгиев (отдясно наляво).
Премиерът в оставка Росен Желязков вече е запланувал участието на България в предстоящата първа сесия на "Съвета за мир" - междуправителствената инициатива на американския президент Доналд Тръмп.

Срещата ще се състои във Вашингтон на 19 февруари - точно когато се очаква да бъде обявено служебното правителство, което трябва да замести кабинета на Желязков, подал оставката под натиска на стотици хиляди протестиращи граждани.

От коментар на премиера в оставка, който е на конференцията за сигурност в Мюнхен, се разбра, че страната ни ще има представител във Вашингтон, който ще бъде определен от правителството. Въпросът е - от кое правителство?

"На 19-и съвпада предаването на управлението на изпълнителната власт, така че ние ще бъдем представени на съответното ниво, което да не бъде повлияно, а да има смисъл на приемственост в тези отношения и участие в тези организации", отговори съвсем неясно Желязков на журналистически въпрос.

По думите му, въпросът за "Съвета за мир" не е тема на двустранни разговори на мюнхенската конференция, защото всяка една европейска страна изяснявала по какъв начин да участва. "Но много от страните-членки на ЕС, под една или друга форма, ще намерят начин да участват в борда за мир", твърдеше уверено Желязков.

До момента 22 държави са подписали хартата на съвета, която е неговият основополагащ документ. Сред тях са Аржентина, Ел Салвадор, Косово, Монголия, Пакистан, Турция, Израел и др.

Премиерът в оставка реши да включи България в инициативата на Тръмп, без да се допита до парламента и без предварително да уведоми българската общественост. За това той получи горещото одобрение единствено на ГЕРБ и на ДПС. Кабинетът му имаше намерение да предложи сключеното с Тръмп споразумение за ратификация в Народното събрание, но след надигналата се съпротива се отказа и остави това на следващото редовно правителство и следващия парламент.

 

Желязков обещава пари

На конференцията в Мюнхен Желязков, заедно с външния си министър Георг Георгиев, се е срещнал с бившия министър на ГЕРБ Николай Младенов, когото Тръмп определи за "върховен представител за Газа", за да изпълнява неговия план за възстановяване на опустошената територия.

"Специално внимание бе отделено на възможностите България да се включи активно в процеса по възстановяване на Газа – както чрез експертна и техническа помощ, така и посредством участие в международни координационни механизми и донорски инициативи", се казва в правителственото съобщение за разговора.

Не се казва откъде ще дойдат парите за въпросните "донорски инициативи".

