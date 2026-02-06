Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ГЕРБ и ДПС скриха министрите от въпроси по големите скандали

По искане на управляващите парламентът изобщо няма да работи в петък

06 Февр. 2026Обновена
Народното събрание няма да свърши никаква работа днес по решение на управляващите.
Илияна Димитрова
Народното събрание няма да свърши никаква работа днес по решение на управляващите.

Народното събрание изобщо няма да работи в петък. Това стана по искане на ГЕРБ, което получи подкрепата на групата на ДПС, както и няколко гласа от БСП и ИТН.

Предложението направи зам.-шефът на парламентарната група на ГЕРБ Деница Сачева късно вечерта в четвъртък. Депутатите бяха заседавали цял ден - първо заради промените в Изборния кодекс, с които ГЕРБ, "Възраждане", БСП и ИТН рязко ограничиха гласуването в страните извън ЕС, а след това заради поправки в Закона за киберсигурността.

Единственото обяснение от Сачева за искането беше, че парламентът не трябва да работи в петък заради "късния час, в който завършваме днес заседанието". Иначе казано, твърде много са работили в четвъртък, за да продължат и петък.

За днес беше насрочен парламентарен контрол, на който опозицията планираше да поиска отговори от властта по теми, развълнували обществото - да се изслуша ръководството на Комисията за защита на личните данни заради скандалните случаи с изтекли видео записи от гинекологични кабинети и центрове за епилация, както обяви в пленарната зала Божидар Божанов от ПП-ДБ; очакваха се въпроси и към премиера Росен Желязков за това, че скришом от обществеността присъедини българската държава към т.нар. Съвет за мир на американския президент Доналд Тръмп и др.

От обединението предложиха заседанието да стартира един час по-късно от обикновено - в 10 часа. Но получиха подкрепа само от "Възраждане" и "Величие". И така - парламентът няма да работи чак до следващата сряда.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Народно събрание, ГЕРБ, ДПС Ново начало

Още новини по темата

ГЕРБ предлага нов председател на НС като опция за премиер
03 Февр. 2026

Ще пристане ли ПП-ДБ на ГЕРБ - стара тема с нова сила
08 Дек. 2025

Благомир Коцев би се кандидатирал за президент
07 Дек. 2025

Хората на Пеевски искат смяната на шефовете на ДАТО и ДАР
29 Ноем. 2025

Народното събрание се отказа от паркинга на пл. "Св. Александър Невски"
26 Ноем. 2025

Кметове и съветници преживяха уникални 2 години с много обърквация
07 Ноем. 2025

Трайчо Трайков алармира, че сградата на Народното събрание се разпада
31 Окт. 2025

Борисов: Правят се последни изчисления за осигурителната тежест
31 Окт. 2025

ГЕРБ и ДПС заедно зарадваха Белослав с ферибот за 24 млн. лв.
25 Окт. 2025

Половината депутати имат неизвинени отсъствия
25 Окт. 2025

ГЕРБ и ИТН искат ротационен председател на НС
21 Окт. 2025

Борисов легализира Пеевски като началник на държавата
20 Окт. 2025

Пеевски: Избори няма да има
17 Окт. 2025

Работата на парламента блокира
16 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?