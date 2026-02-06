ГЕРБ и ДПС скриха министрите от въпроси по големите скандали

Народното събрание изобщо няма да работи в петък. Това стана по искане на ГЕРБ, което получи подкрепата на групата на ДПС, както и няколко гласа от БСП и ИТН.

Предложението направи зам.-шефът на парламентарната група на ГЕРБ Деница Сачева късно вечерта в четвъртък. Депутатите бяха заседавали цял ден - първо заради промените в Изборния кодекс, с които ГЕРБ, "Възраждане", БСП и ИТН рязко ограничиха гласуването в страните извън ЕС, а след това заради поправки в Закона за киберсигурността.

Единственото обяснение от Сачева за искането беше, че парламентът не трябва да работи в петък заради "късния час, в който завършваме днес заседанието". Иначе казано, твърде много са работили в четвъртък, за да продължат и петък.

За днес беше насрочен парламентарен контрол, на който опозицията планираше да поиска отговори от властта по теми, развълнували обществото - да се изслуша ръководството на Комисията за защита на личните данни заради скандалните случаи с изтекли видео записи от гинекологични кабинети и центрове за епилация, както обяви в пленарната зала Божидар Божанов от ПП-ДБ; очакваха се въпроси и към премиера Росен Желязков за това, че скришом от обществеността присъедини българската държава към т.нар. Съвет за мир на американския президент Доналд Тръмп и др.

От обединението предложиха заседанието да стартира един час по-късно от обикновено - в 10 часа. Но получиха подкрепа само от "Възраждане" и "Величие". И така - парламентът няма да работи чак до следващата сряда.