ГЕРБ и ДПС заедно зарадваха Белослав с ферибот за 24 млн. лв.

FB/Galera 07 Shipyard Кметът на Белослав Деян Иванов държи макета на официалната церемония днес пред митрополит Йоан и депутата от ДПС - Ново начало Йордан Цонев.

Община Белослав ще има нов ферибот за 24 млн. лв., финансиран от държавния бюджет. Строителството започна тия дни, а проектът бе представен днес заедно на церемония от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, финансовия министър Теменужка Петкова, областния управител на Варна Андрияна Андреева, депутати от ГЕРБ и "ДПС-Ново начало". Без да е известно защо за церемонията бе пристигнал и кметът на община Белица Радослав Ревански, който е сред най-близките хора на Делян Пеевски. Инициативата бе благословена от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан.

Белослав има ферибот от 80-те години на миналия век, свързваш двата бряга на канала между Варненското и Белославското езеро. Сегашният е остарял. За нов се говореше отдавна. Кметът Деян Иванов е от ГЕРБ.

Съдът ще бъде дълъг 57 метра и широк 15 метра, заяви Светослав Стоянов, собственик и управител на корабостроителната фирма „Галера 07“, цитиран от БТА. Ще събира до 40 автомобила и 230 души. Трябва да бъде пуснат на вода до края на октомври 2026 г., след което предстои месец за изпитания. По план трябва да бъде пуснат в експлоатация през декември 2026 г.

В политически план ГЕРБ и ДПС (партията, чиято депутатска група носи името "Ново начало") явно демонстрират все по-голяма публична близост. Специално във варненския регион това се случва доста отдавна.