Борисов заплаши с хаос, ако падне кабинетът

С кратък и неособено ясен пост във Фейсбук Бойко Борисов наруши мълчанието си след исканията за оставка на правителството на партията му ГЕРБ.

"Спирам да се съобразявам и мълчаливо да приемам всякакви безумни искания по безспорно лошо структурирания бюджет. Или застанете с ГЕРБ и заедно работим в мнозинство от 121 депутати, правейки нов бюджет, или избори", пише в публикация, пусната на Фейсбук страницата на ГЕРБ.

Изобщо не са разбира към кого се обръща за мнозинството – то остава стабилно, никой не казва, че ще го напусне. Не казва и от кого идват споменатите "безумни искания", нито какви са те. Говори се за "безспорно лошо структурирания бюджет", а той е изготвен от финансовото министерство, оглавявано от Теменужка Петкова от ГЕРБ.

Не се казва абсолютно нищо по исканията за оставка на отделни министри и на кабинета като цяло, нито в политическите искания на протеста, насочени именно срещу Бойко Борисов и водача на ДПС Делян Пеевски.

Днес се очаква в парламента да се обсъди и гласува проектът на решение, внесен от правителството, с което депутатите да разрешат оттеглянето на вече гласувания на първо четене бюджет. Проектът е включен в програмата, по която ще работи пленарната зала.

Пред журналисти в парламента Борисов се опита да разясни написаното във Фейсбук. Той категорично заяви, че не протестиращите, а опозицията иска оставката на правителството. Според Борисов протестът в понеделник е бил изключително срещу бюджета, а от ГЕРБ още от самото начало знаели, че той е "лош и компромисен". "Ако сега падне правителството, това означава, че в следващите 3-4 месеца ще има изключителен хаос, защото знаете как работят служебните правителства. Цените по магазините и във всички сектори ще отидат в небесата. Така ще се компрометира еврото от 1 януари, че ние може да станем първата държава, която следващото правителство да иска да излезе от еврозоната. Ако не искаме да дискредитираме този процес, просто трябва да бъдем единни", допълни той.

По повод самия протест и ексцесиите на бул. "Дондуков" Борисов поздрави мирните протестиращи. "Златна работа свършиха! Всички проблемни места в бюджета бяха решени. Всички обсъждания на бюджета са публични, за да се видят от гражданите. Сега за да балансираме бюджета отново режем капиталови разходи", каза Борисов.

Той заяви, че опозицията се е разграничила от ГЕРБ, а "всичко, което се случва и случи през тези години, беше по време на сгробката". "Когато има техен протест, ние сме лошите, а когато те са управлявали, сме били добрите. И всички бяхме вкупом заедно. Те казват, че еврозоната е даденост, но тя е даденост, благодарение на ГЕРБ и това правителство и защото ние съумяхме да направим, така че да бъде предоговорен Планът. Вчера над 3,2 млрд. лева са дошли в България. След битката с контрабандата в Митниците и източването на ДДС, тази година НАП и Митници са събрали 8 милиарда и над 600 милиона лева повече. Заради това ли правителството да подаде оставка?!", попита реторично Борисов.

Борисов категорично отхвърли исканията за оставката на вътрешния министър Даниел Митов. И похвали полицията за това, че е справила "много добре". "Вандалщините бяха организирани. И ако полицията беше действала по друг начин, а не по този, днес щяхте да ми напомняте за под колоните как се е проляла невинна младежка кръв", каза Борисов.

Призив за оставка

Към исканията за оставка на кабинета се присъединиха от групата на АПС. "Преди повече от една година българските партии не чуха и не пожелаха да откликнат на нашия призив и предупреждение, че явлението на т.нар. "ново начало" не трябва да бъде легитимирано в политическия живот на страната, още по-малко да бъде част от управляващо мнозинство. Днес цената на това политическо нехайство е болезнена за цялото общество", заявиха те в декларация.

Към призива си за предсрочни избори депутатите на Ахмед Доган добавят и любопитна новост - да се създаде граждански експертен съвет, който да гарантира надпартиен контрол върху изборния процес, включително и като помогне с изработването на промени в Изборния кодекс.