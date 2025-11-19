Ученици и младежи най-сетне са приоритет за спортното министерство

ММС Зам.-министърът в спортното министерство с ресор младеж Петър Младенов лично представи пред депутатите в парламентарната комисия бюджета на ММС за 2026 г., чийто ръст е насочен основно към младежките, ученическите програми и масовия спорт.

След като дълги години бяха неглижирани за сметка на елитния спорт в България, младежките дейности, ученическите програми и масовият спорт най-сетне получиха подобаващо внимание от министерството на младежта и спорта (ММС). В приетия от парламентарната комисия вариант на бюджета на ведомството за 2026 г. е заложен общ ръст в размер на над 4,9 млн. евро спрямо настоящата година, като 60% от тази сума е предвидена за увеличение на средствата именно в тези две направления - младеж и спорт за учащи и в свободното време.

Проектобюджетът беше представен пред комисията миналата сряда от зам.-министъра по младежките дейности Петър Младенов. След като изслушаха мотивите, депутатите го приеха с 9 гласа "за" и 8 "против", преди да бъде внесен за гласуване в пленарна зала като част от Закона за държавния бюджет за 2026 г.

Пълният размер на средствата, които ММС ще разпредели догодина, възлиза на 96 682 000 евро. Цялостният ръст е с 4 920 549 евро спрямо 2025 г., когато ведомството разполагаше с 91 761 451 евро (179 469 800 лв.), или иначе казано - 5% повече.

Въпросната допълнителна сума обаче е разпределена силно диспропорционално по шестте основни пера. Най-голям дял получава политиката в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време. Тя ще бъде финансирана с още близо 1,6 млн. евро, получавайки общо над 20 млн. евро, което е 8% повече, в сравнение с 18,5 млн. евро през настоящата година.

Втората най-голяма част от общия ръст като абсолютна стойност отива за политиката в областта на младите хора - 1,5 млн. евро. Това пък е ръст от цели 46% спрямо отпуснатите през 2025 г. 3,3 млн. евро по същата програма и през следващата година тя ще разполага с 4,8 млн. евро.

"Освен това с 4 315 500 евро ще бъдат финансово обезпечени проекти на НПО, като се очаква в централния бюджет да бъдат заложени и средства 2 400 000 евро за осигуряване на дейността на младежките центрове, създадени по механизма на европейското икономическо пространство и ПВУ", добави зам.-министър Младенов пред народните представители в парламентарната комисия.

За сравнение, спортът за високи постижения ще получи само 1% увеличение на своя бюджет - той ще нарасне от 57,3 млн. евро на 58,1 млн. евро (едва 0,8 млн. евро повече от тази година). Политиката в областта на привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти, пък ще бъде финансирана с допълнителни 0,7 млн. евро, увеличавайки размера ѝ със 7% - от 10,3 млн. на 11 млн. евро.

"С част от средствата за капиталови разходи в размер на 2 249 700 евро ще бъдат финансирани проекти по годишната програма за поддържане, ремонт и реконструкция, цялостно обновяване и създаване на нови спортни обекти и спортни съоръжения в държавните и общински училища - поясни Петър Младенов пред депутатите. - През 2026 г. се очаква да стартират и фактическите дейности по подмяна на системите и цялостния ремонт на Спортната палата. Към момента е в процес изготвяне на подробно архитектурно заснемане и обследване."

Прави впечатление сериозният 15-процентов скок в предвидените средства за възнаграждения в ММС. По бюджетната програма за администрацията са заложени допълнителни 312 249 евро, с които сумата за заплати на щатните служители нараства до 2 392 900 евро през 2026 г., което е увеличение с 15% спрямо 2 080 651 евро през настоящата година.

Шестото перо в план-сметката на ММС - за обмяна на опит, остава с най-незначителен размер. Все пак и политиките в областта на "усвояване и прилагане на добри международни практики" получават 5-процентов ръст на средствата и с 19 093 евро повече от 2025 г. и ще разполагат с общо 404 300 евро през следващата година.

БЮДЖЕТ НА ММС ЗА 2026 г. (в евро)