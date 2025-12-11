Червената пешка по левия фланг на спорта

БГНЕС Спортният министър Иван Пешев (вляво) влезе в ролята на втора цигулка на министъра на туризма Мирослав Боршош (вдясно) в привличането на "Джиро д`Италия" в България през 2026 г. Никой от двамата обаче не изясни кой ще плати сметката.

На петия етаж в Спортната палата в София има една конферентна зала. В нея министърът на младежта и спорта традиционно се среща с представители на медиите, за да ги запознае с плодовете на своя труд. Да представи себе си и екипа си. Да се похвали, да се оплаче. Да отговори на някой и друг въпрос. Като цяло - да обясни на журналистите каква работа е свършил или планира да свърши.

Поне така течеше комуникацията до сравнително скоро. По-точно до 16 януари 2025 г., когато начело на ММС застана Иван Пешев. Представителят на БСП в тройно-четворната коалиция с ГЕРБ, ИТН и ДПС на Пеевски се превърна в първия спортен министър на България, който не даде нито една пресконференция с открит достъп за репортерите. Нула!

Твърде вероятно е той да е изобщо единственият министър в кабинета на Росен Желязков, който не седна пред медиите нито веднъж, преди правителството да подаде оставка на 11-ия месец от изнасиленото си съществуване. Разбира се, все още не е късно да свика поне прощален брифинг. Ха дано, ама надали - той вече "се отчете" писмено на сайта на ММС.

В своите контролирани публични изяви Пешев заложи основно на пиар събития, приключващи със снимка за спомен покрай малцината герои на българския спорт. Открай време обичайният фон е паното на третия етаж в Спортната палата (там е кабинетът на министъра), като в стандартния кадър се сменят единствено фигурите на получилите аудиенция - само от началото на декември това бяха "медалистите от европейското първенство по бокс"; "призьорите от световните първенства по самбо"; "медалистите от световното първенство по спортни танци за юноши"; и "призьорите от последните пет големи първенства по таекуондо".

Не, естествено Пешев не е нито първият, нито последният спортен (а и какъвто и да било) министър, който позира до силните на деня. Но неговият мандат е безподобен по отношение на липсата на откритост и прозрачност.

Кой изобщо е Иван Пешев?

Когато кабинетът "Желязков" положи клетва в началото на годината, повечето имена в него бяха до голяма степен познати на масовата аудитория. Не и това на министъра на младежта и спорта.

За Иван Пешев бяха чували само ограничен брой общински репортери в София, проследили кариерата му на съветник в СОС от квотата на БСП. По публични данни тя е преминала като зам.-председател на комисията за децата, младежта и спорта (2019-2023 г.) и зам.-председател на комисията по икономика, собственост и дигитална трансформация (2023-25 г.).

Знаеше се също така, че е син на полк. Максим Пешев - шеф на кабинета на началника на Генщаба на БА ген. Никола Колев от 2004 до 2006 г. Знаеше се още, че е брат на Санко Пешев - бизнесмен, свързван от разследващи медии с Делян Пеевски.

Очакваше се Пешев сам да представи останалата част от биографията си и евентуално лично да опровергае спекулациите около най-близките си роднини. Но понеже това никога не стана, в спортните, а и в обществените среди шушуканията така и не секнаха. А министърът не успя да разсее мъглата и с конкретни действия.

Кадрувания без видим ефект

Изненадващо или не, Пешев не направи никакви промени в ръководството на ведомството, което наследи от служебния министър Георги Глушков, изкарал два поредни мандата в кабинетите, сформирани от президента Румен Радев през 2024 г. Постовете си запазиха и двамата зам.-министри - Петър Младенов с ресор "младеж" и Стоян Андонов с ресор "спорт".

Едва в началото на юли като трети заместник беше назначен неговият приближен съветник Димитър Георгиев - бивш общински съветник в Пловдив (2015-17 г.), бивш народен представител от БСП (2017-21 г.) и член на изпълкома на БФС (2018-25 г.). Щатната позиция беше заета цели 2 г. след като беше разкрита по настояване на ГЕРБ в сглобката с ПП по времето на министър Димитър Илиев.

В началото на ноември Стоян Андонов почина внезапно на 65-годишна възраст и Пешев не назначи негов наследник, оставайки отново с двама заместници.

Затова пък министърът кадрува активно в търговските дружества на ММС. Като техен принципал Пешев вкара свои хора в съветите на директорите както на стопанисващите държавни имоти "Национална спортна база" (НСБ), "Академика 2011" и "Сердика спортни имоти" (ССИ), така и в монополиста в сферата на лотарийните игри "Български спортен тотализатор" (БСТ).

В рамките на два дни през април бяха инсталирани четирима кадри на БСП - Петко Димитров в НСБ, Димитър Главинов в ССИ (в края на ноември министърът обяви и конкурс за нова промяна в това дружество) и Альоша Даков и Кръстин Чепилов в "Академика 2011". В разстояние на 4 месеца от март до юли пък Пешев направи две ротации в ръководството на тотото - първо назначи Трифон Трифонов в 5-членния директорски съвет на БСТ, а после го махна и вкара нови двама представители на държавата - Румяна Толова и Благовест Бойчев.

Не че някоя от промените доведе до положителен ефект в която и да е от държавните фирми. В средата на март тотализаторът се прочу с безпрецедентен гаф - при тегленето на числата за "Втори тотошанс" на играта "5 от 35" беше изтеглена топка с №41, заради което беше уволнен тогавашният шеф на БСТ Георги Тарлеков (впрочем, само часове след като това публично поиска Делян Пеевски).

"Академика 2011" пък опита да излее поредните държавни милиони в бездънната яма "Арена Бургас", обявявайки две нови обществени поръчки за "дооборудване" на залата, иначе помпозно открита още през 2023 г. През февруари беше отворена процедура по ЗОП за 1,2 млн. лв. без ДДС, а през април - още една за 4,4 млн. лв. без ДДС. Втората беше тихомълком прекратена в началото на юни поради липса на постъпили в срок оферти.

Трагичната равносметка е, че трите стопанисващи дружества имат обща загуба в размер на 87 169 817 лв. за последната приключила финансова година. Към 31 декември 2024 г. НСБ е рекордьор с натрупан минус от 64 866 000 лв., следван от "Академика 2011" - 13 678 000 лв. и ССИ - 8 625 817 лв.

Плътна мъгла

На целия този фон министърът нееднократно демонстрира, че няма никаква представа какво се случва в губещите държавни фирми, чийто принципал е. Пред депутатите от парламентарната комисия по спортните въпроси Пешев първо се изложи, като призна, че не е чувал, че в централния бюджет има заложени 40 млн. лв. за "Сердика спортни имоти" и 12 млн. лв. за "Академика 2011".

"Не зная къде сте видели тези пари. Ако вие знаете, кажете ми", заяви чистосърдечно той в Народното събрание в средата на март. А след като получи подсказка от екипа си, добави, че това били пари "за укрепване на инфраструктурата по програма със срок 4 години".

През май пък Пешев отказа да отговори на народните представители от комисията защо се налагат нови и нови обществени поръчки за милиони левове за оборудване на "Арена Бургас" с каквото залата отдавна разполага по документи. Но това не беше особено изненадващо, при положение че два месеца по-рано самата управителка на съоръжението в черноморския град сподели пред "Сега", че въобще няма представа какво пише в заданието, изготвено от "Академика 2011"...

От първа писта до втора цигулка

В мандата на Пешев имаше няколко знакови събития за българския спорт, приносът към които от страна на министъра обаче е нищожен към нулев. Несъмнено най-големият успех са сребърните медали на мъжкия отбор по волейбол от Мондиал 2025 във Филипините през септември.

За да не допусне някой да го изпревари, министър Пешев взе правителствения "Еърбъс" и посрещна световните вицешампиони още в Истанбул, след което ги съпроводи лично в обратния ВИП полет до София. На червения килим на летището в столицата към паметния фотокадър вече се пришиха и други представители на правителството, начело с вицепремиера Атанас Зафиров.

Тук Пешев може и да беше първа писта, но в другата най-важна спортна новина за България през 2025-а му се наложи да свири втора цигулка. Във водещ генератор и реализатор на идеята за домакинството на старта на "Джиро д`Италия" се превърна министърът на туризма Мирослав Боршош. Тъкмо той побърза да анонсира историческото събитие още през август (тогава Пешев стоеше безмълвен зад дясното му рамо), а в началото на декември пръв излезе и на сцената в Рим - за да произнесе благодарствена реч при официалното обявяване на "българския" маршрут на колоездачната Обиколка на Италия през 2026 г.

Нито Боршош, нито Пешев обаче успяха да внесат яснота кой и как ще плати сметката за "Гранде Партенца". Макар и подопечните им ведомства да не отговориха директно на поставените въпроси от медията ни, "Сега" научи, че за организацията ще са необходими между €12,5 млн. и €15 млн. Въпросът от чий бюджет ще бъдат осигурени средствата остава отворен, въпреки че до старта на 8 май в Несебър има едва пет месеца.

Практически през целия си 11-месечен мандат Иван Пешев бе в центъра на една от най-болезнените теми в българския спорт - разцеплението в шахмата. През април той уж стана гарант за потенциално обединение, скрепвайки меморандума за сътрудничество между "Българска федерация по шахмат" (БФШ 2022) и "Българска спортна федерация по шахмат" (БСФШ).

През септември обаче с действията си Пешев стана причина за нов раздор, след като взе самоволно решение да даде нов държавен лиценз на БФШ 2022 по-малко от месец след като ВАС се произнесе, че той е издаден незаконосъобразно в края на 2022 г. Този му акт провокира международните администриращи органи FIDE и ECU да заплашат България със замразяване на членството след Нова година.

Вече като министър в оставка, Пешев се похвали, че е провел поредна среща с двете страни в опит пак да им посредничи за помирение. Примирието обаче все така не се вижда на хоризонта. Вижда се само как една "червена пешка" се промъква по левия фланг на българския спорт и скоро ще изчезне в историята.

Обещания от бъдещето

В едно от малкото си ТВ участия Пешев се появи в сутрешния блок на БНТ през ноември, за да нахвърля щрихи от работата си. Сред акцентите спомена, че са "проведени срещи" за избор на подходящ терен в София за нов национален стадион, който да замени морално и функционално архаичния "Васил Левски". И мимоходом каза, че за целта имало набелязани 4 имота. Но необяснимо защо отказа да съобщи кои са потенциалните локации. Те се пазят в тайна и до момента, няма и никаква яснота какъв е обозримият срок за изпълнение на имагинерния проект.

Не се сбъдна и обещанието на ММС и "Национална спортна база" до края на 2025 г. да започне изграждането на нова зала за художествена гимнастика в националния спортен комплекс "Раковски" в София. То беше шумно рекламирано в средата на май, но 7 месеца по-късно е все така в етап на добри намерения.

С такива май беше постлан целият път на Иван Пешев като спортен министър. Но този тип пътища обикновено свършват на едно и също място.

