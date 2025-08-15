Медия без
ММС се похвали с програми, закъснели с цяла година

Общо 32.335 млн. лв. са отпуснати за строителство и ремонти на 43 спортни съоръжения в страната

Днес, 12:00
Иван Пешев успя да финализира две програми за 2024 г. с близо 8 месеца закъснение
С помпозно съобщение Министерството на младежта и спорта (ММС) се похвали, че "в сътрудничество с Министерството на финансите и с подкрепата на кабинета успешно осигури 32 335 000 лева за модернизация и изграждане на спортни обекти в страната."

"Тези усилия са част от управленската програма на правителството за развитие и подобряване на условията за спорт. Средствата са със 17,3 млн. лева повече от първоначално предвидените за обновяване на спортната инфраструктура у нас", се казва още в съобщението.

Но се спестява една малка подробност - 

 

всъщност става въпрос за две програми за 2024 г.

Те са "Национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти" и "Програма за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост". И двете са финализирани близо година след обявяването им.

Първата е от 20 септември 2024 г., а втората дори от още по-рано - 11 септември 2024 г., все по времето на служебния министър на спорта Георги Глушков. При това още администрацията на Глушков, макар и в последния си месец, бе успяла да отсее т.нар. "положително оценени проектни предложения" - на 5 декември 2024 г.

След встъпването в длъжност на новия министър Иван Пешев (16 януари) нямаше никакво движение по двете програми чак до средата на август. И едва 7 месеца по-късно ММС сколаса да ги финализира, че и да се похвали как осигурените средства "ще позволят на общо 43 общини, висши учебни заведения и спортни клубове да реализират нови обекти и да модернизират настоящите в цялата страна".

Заповедите на Пешев за увеличаване на сумите по двете програми са с дата 13 август (очевидно след отпускането на допълнителни средства от кабинета). Първоначално заложените 10 млн. лв. за споделененото финансиране са увеличени с 200 000 лв. (10 200 000 лв.), докато за държавните и общински обекти сумата е драстично вдигната над 4 пъти - от 5 млн. на 22 135 000 лв.

 

За какво отиват отпуснатите 32.335 млн. лв.

По програмата за споделено финансиране, по която желаещите трябва сами да осигурят между 10 и 50% от необходимите средства са класирани общо 17 бенефициента.

От тях 15 са общини. Другите са на спортен комплекс ВСИ (към Аграрния университет в Пловдив) - 522 201.60 лв. от ММС, при обща стойност на проекта 814 940 лв.; и ФК "Арена" (Ямбол) за футболно игрище към спортен комплекс "Георги Дражев" - 84 600 лв. от ММС, при обща стойност 95 000 лв.

С по над 1 млн. лв. са субсидирани три общини. Костенец получава 1 279 358.40 лв. (при проект за 1 421 509.33 лв.) за стадиона в Белмекен; Шумен взима 1 397 843 лв. (проект за 1 553 158.89 лв.) за належащия ремонт на "Арена Шумен", а Бяла Слатина - 1 542 381.72 лв. (проект за 1 713 757.47 лв.) за обновяване на ст. "Чавдар" в града.

Почти милион има и за община Тунджа - 963 481.89 лв. (проект за 1 070 535.43 лв.) за спортен комплекс в село Бояджик. Останалите бенефициенти взимат между 54 000 и 800 000 лв. за различни дейности, като най-малко има за община Септември - 53 992.64 лв. за фитнес център на открито с възможност за провеждане на състезания и турнири по стрийт фитнес и калистеника в село Ветрен на стойност общо 59 991.81 лв.

В програмата за обекти държавна и общинска собственост, по която ММС на 100% финансира ремонти и строителство, пари получават 26 съоръжения

Отново бенефициенти са основно общини - общо 21, както и област София - 2 472 232.06 лв. за лекоатлетическата писта на ст. "Локомотив".

Останалите четири проекта са на: играещия в Първа лига ФК "Добруджа 1919" - 2 218 788 лв. за ст."Дружба"; стопанска академия "Д.Ценов" в Свищов - 1 887 122.36 лв. за обновяване на помощно игрище; ВТУ "Кирил и Методий" - за 511 284.47 за обновяване на спортния комплекс на университета; и фехтовален клуб "Тракия" (Пд) - 181 802 лв. за залата си.

Най-голяма сума е отпусната на община Елин Пелин - 2 615 155.62 лв. за многофункционална спортна зала, а най-малко - по 59 991.81 лв. ММС дава на три общини (Брацигово, Ракитово и Лесичово) все за едно и също - изграждане на фитнес център на открито с възможност за провеждане на състезания и турнири по стрийт фитнес и калистеника.

