Бившият капитан на националите спира с волейбола

ФИВБ Виктор Йосифов (№12) се завърна в българския волейбол през 2021 г., когато заигра за "Хебър" (Пз), преди да премине в "Черно море" през 2023-а.

Бившият капитан на националния ни отбор Виктор Йосифов прекратява волейболната си кариера. Това съобщи самият Йосифов днес, когато тимът на "Черно море" поднови подготовка за пролетния дял от първенството.

Решението на центъра идва, след като клубният шеф Красимир Илиев днес обяви раздялата с треньора на "Черно море" Данаил Милушев, който много години игра с Йосифов в националния тим. Виктор, който е бронзов медалист от Евро 2009, където бе и най-добър блокировач на турнира, навърши 40 г. на 16 октомври. Той бе капитан на варненския тим и решението му да спре с волейбола идва неочаквано.

Очаква се да има и още напускащи или освободени от "Черно море", най-вече сред чуждестранните играчи. Данаил Милушев бе освободен от треньорския пост, след като тимът е девети във временното класиране на първенството.

На мястото му треньор стана Йордан Мицин. Именно той води първото занимание след кратката коледна пауза. Мицин бе играч на "Черно море" през сезон 1995/96, а сега идва от "Пирин" (Разлог), където бе треньор. В състава на варненци е неговият син - разпределителят Даниел Мицин, който е младежки национал.