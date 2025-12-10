Медия без
Волейболната ШЛ започна с две "български" победи

От грешната страна в единия мач се оказаха двама от най-славните ни бивши национали

Днес, 09:08
Българският посрещач на "Лубе" Александър Николов (№11) празнува поредната забита точка в полето на "Монпелие".
CEV
Българският посрещач на "Лубе" Александър Николов (№11) празнува поредната забита точка в полето на "Монпелие".

Двама български национали допринесоха за убедителните победи на своите клубове на старта на груповата фаза в Шампионската лига по волейбол. Потърпевши в единия мач пък се оказаха двама от най-славните родни волейболисти на всички времена, както и най-титулуваният ни треньор.

Настоящата звезда на А отбора на България - Александър Николов, беше избран за най-полезен играч (MVP) при успеха на италианския "Кучине Лубе" (Чивитанова) с 3:0 (16, 17, 22) срещу френския "Монпелие" в група Е. 22-годишният посрещач заби 17 т. (3 аса, 1 блок) при 81% ефективност в атака. Диагоналът Ерик Льопки (1 ас) и вторият краен нападател Матия Ботоло (1 ас, 3 блока) също завършиха с двуцифрен актив - съответно с 11 и 10 т.

Вторият мач на "Лубе" в групата, който ще бъде след Нова година, ще бъде гостуване на белгийския "Хаасроде" (Льовен). Двубоят е на 7 януари (сряда) от 21:30 ч. българско време.

Highlights | Cucine Lube CIVITANOVA vs. MONTPELLIER HSC VB | #CLvolleyM 2026
Join this channel to get access to perks:https://www.youtube.com/channel/UC8XRC858pOERvclUDb_d7rg/joinWatch every match live & on-demand at 👉 https://link.c...
YouTube

В група В пък капитанът на националния отбор Алекс Грозданов помогна на полския първенец "Богданка" (Люблин) да разгроми у дома с 3:0 (20, 14, 15) турския "Халкбанк" (Анкара), воден от Радостин Стойчев и с Цветан Соколов и Матей Казийски в състава.

Българският център на поляците завърши със 7 т. (1 ас, 3 блока), а най-полезни за успеха бяха Кевин Сасак с 19 т. (2 аса, 2 блока) и звездата на тима Вилфредо Леон с 18 т. (4 аса, 3 блока). От другата страна на мрежата Соколов, който игра само до средата на втория гейм, се превърна в топреализатор за турския отбор със скромните 8 т. (1 блок), а Казийски игра цял мач, но реализира едва 6 т. (2 аса).

Във вторите си срещи от групата "Богданка" ще гостува на белгийския "Кнак" (Руселаре), а "Халкбанк" ще играе с "Галатасарай" в турското дерби от потока. И двата двубоя са през 2026 г. - съответно на 8 януари и 7 януари.

Highlights | Bogdanka LUK LUBLIN vs. Halkbank ANKARA | CEV Champions League Volley 2026 | Men
Join this channel to get access to perks:https://www.youtube.com/channel/UC8XRC858pOERvclUDb_d7rg/joinWatch every match live & on-demand at 👉 https://link.c...
YouTube
Атака на Цветан Соколов (в гръб) през центъра е блокирана от Алекс Грозданов в мача между "Богданка" и "Халкбанк".
CEV Атака на Цветан Соколов (в гръб) през центъра е блокирана от Алекс Грозданов в мача между "Богданка" и "Халкбанк".
волейбол, Шампионска лига, Александър Николов, Алекс Грозданов, Матей Казийски, Цветан Соколов

