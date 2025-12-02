"Марица" се размина с първа победа в ШЛ

"Марица" (Пловдив) се доближи на един гейм от първата си победа през новия сезон в Шампионската лига по волейбол при жените, но в крайна сметка допусна втората си загуба. В мач от втория кръг в група Е на най-престижната континентална клубна надпревара "жълто-сините" отстъпиха с 2:3 (-21, 22, 22, -20, -12) пред първенеца на Германия "Палмберг" (Шверин) като домакин в зала "Колодрума".

Възпитаничките на турския треньор Ахметджан Ершимшек се бориха до последно и дори поведоха с 5:3 в началото на тайбрека. Гостите от федерална провинция Мекленбург-Форпромерн обаче изтръгнаха успеха и оглавиха класирането с втората си поредна победа.

Най-резултатна за българските шампионки стана Ива Дудова с 20 т. (2 аса, 1 блок), Ванеса Агбортаби добави 18 т. (3 блока), а с 15 т. се отличи Борислава Съйкова (1 ас, 4 блока). За съперника Леана Гроцер отбеляза 15 т. (1 ас) и беше избрана за най-полезна в мача (MVP), а с 12 т. допринесе Брите Щуут (1 ас, 2 блока).

С актив от 1 т. "Марица" (0-2) заема временно третото място в групата. "Палмберг" е лидер с 5 т. (2-0), следван от полския "Девелопрес" (Жешув) с 3 т. (1-0). Последен засега е френският "Льовалоа Пари Сен Кло" с 0 т. (0-1). В следващия кръг пловдивчанки ще гостуват в парижкото предградие Льовалоа-Пере.