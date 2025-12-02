Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Марица" се размина с първа победа в ШЛ

Волейболистките от Пловдив поведоха с 2:1 и загубиха с тайбрек от първенеца на Германия

02 Дек. 2025
Маргарита Гунчева (№6) е готова да подсигури Виктория Коева (№10), атакуваща през тройния блок на "Палмберг".
CEV
Маргарита Гунчева (№6) е готова да подсигури Виктория Коева (№10), атакуваща през тройния блок на "Палмберг".

"Марица" (Пловдив) се доближи на един гейм от първата си победа през новия сезон в Шампионската лига по волейбол при жените, но в крайна сметка допусна втората си загуба. В мач от втория кръг в група Е на най-престижната континентална клубна надпревара "жълто-сините" отстъпиха с 2:3 (-21, 22, 22, -20, -12) пред първенеца на Германия "Палмберг" (Шверин) като домакин в зала "Колодрума".

Възпитаничките на турския треньор Ахметджан Ершимшек се бориха до последно и дори поведоха с 5:3 в началото на тайбрека. Гостите от федерална провинция Мекленбург-Форпромерн обаче изтръгнаха успеха и оглавиха класирането с втората си поредна победа.

Най-резултатна за българските шампионки стана Ива Дудова с 20 т. (2 аса, 1 блок), Ванеса Агбортаби добави 18 т. (3 блока), а с 15 т. се отличи Борислава Съйкова (1 ас, 4 блока). За съперника Леана Гроцер отбеляза 15 т. (1 ас) и беше избрана за най-полезна в мача (MVP), а с 12 т. допринесе Брите Щуут (1 ас, 2 блока).

С актив от 1 т. "Марица" (0-2) заема временно третото място в групата. "Палмберг" е лидер с 5 т. (2-0), следван от полския "Девелопрес" (Жешув) с 3 т. (1-0). Последен засега е френският "Льовалоа Пари Сен Кло" с 0 т. (0-1). В следващия кръг пловдивчанки ще гостуват в парижкото предградие Льовалоа-Пере.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

волейбол, Шампионска лига, Марица Пловдив

Още новини по темата

"Байерн" си намери майстора срещу безгрешния "Арсенал"
27 Ноем. 2025

"Левски София" отпадна от Шампионската лига по волейбол
26 Ноем. 2025

Англия стана арена на изненадите в Шампионската лига
26 Ноем. 2025

"Левски София" се нуждае от чудо за ШЛ
19 Ноем. 2025

Бризбън 2032 е новата цел за женския ни волейбол
17 Ноем. 2025

"Марица" влезе в ШЛ за 9-а поредна година
12 Ноем. 2025

Италианец пое за втори път женския волейболен отбор на България
10 Ноем. 2025

Билетите за Евроволей 2026 започват от €25
07 Ноем. 2025

Само три отбора продължават без грешка в Шампионската лига
06 Ноем. 2025

България открива Евроволей 2026 срещу Северна Македония
05 Ноем. 2025

Недосегаемият "Байерн" порази и европейския шампион
05 Ноем. 2025

Шампионският "Ливърпул" се завърна във Франкфурт
23 Окт. 2025

"Арсенал" вкара 4 гола за 13 мин. в Шампионската лига
22 Окт. 2025

Александър Николов заби 30 т. и стана MVP в Италия

21 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията трябва да реши какво иска от протеста
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д