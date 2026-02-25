"Ювентус" бе на косъм от голямо чудо в Шампионска лига

"Ювентус" бе съвсем близо от голям подвиг в Шампионската лига, за който щеше да се говори дълго, но в крайна сметка бе елиминиран от "Галатасарай" в плейоф за класиране на 1/8-финалите, въпреки победата си с 3:2 в Италия. Шансовете на торинци да продължат се оценяваха ниско преди реванша след загубата си с 2:5 в Истанбул миналата седмица, но тимът на Лучано Спалети излезе мобилизиран до краен предел.

Вихрушката на "Ювентус" започна след първия половин час игра. В 37-ата минута Мануел Локатели откри от дузпа. Три минути след почивката успехът на "Галатасарай" сякаш беше нарисуван, след като Лойд Кели от домакините получи червен картон. Фактът, че отборът остана с 10 души не смути "Ювентус". Последваха още два гола - на Федерико Гати в 70-ата минута и така чаканото от тифозите по трибуните попадение за 3:0, вкарано от Уестън Маккени в 82-ата минута, с което двубоят стигна до продължения. Там обаче не се стигна до пълна сензация и Виктор Осимен показа реализаторския си усет в 105-ата минута, вкарвайки скъпоценния гол за тима си. Въпреки това домакините натиснаха и бяха близо до четвърти гол. Всички илюзии на "Юве" обаче бяха окончателно разбити в 119-ата минута, когато Баръш Йълмъз вкара след бърза атака втори гол за "Галатасарай".

В очаквания с голям интерес реванш между "Реал" (Мадрид) и "Бенфика" също не се стигна до изненада и испанският гранд взе и втория мач, този път с 2:1, с което продължи в следващата фаза с общ резултат 3:1. Въпреки отсъствието на наказания треньор на лисабонските "орли" Жозе Моуриньо на резервната скамейка, мачът не бе никак лесен за "Реал". Гостите поведоха чрез Рафа Силва в 14-ата минута с добавка след спасяване на вратаря Тибо Куртоа. Последният отново показва великолепните си качества и с останалите си намеси имаше важна роля за успеха на "Реал". Домакините изравниха бързо - в 16-ата минута Орелиен Чуамени беше точен. В 32-ата минута Арда Гюлер вкара нов гол за "Реал", но той беше отменен заради засада на Гонсало Гарсия. "Бенфика" игра много силно и имаше чудесни шансове да изравни, като Рафа Силва улучи и напречната греда. Но всичко приключи в 80-ата минута, когато Федерико Валверде пусна прекрасен извеждащ пас към Винисуис, който се откъсна и вкара и във втория мач между двата тима от тази фаза.

Настоящият носител на трофея в Шампионската лига "Пари Сен Жермен" не допусна изненада срещу "Монако" и завърши в реванша 2:2, постигайки общ резултат 5:4. Гостите от княжеството поведоха в резултата с попадение на Манес Аклиуш в 45-ата минута, но до сензация не се стигна, след като в 58-ата минута Мамаду Кулибали получи втори жълт картон и остави "Монако" с 10 души. ПСЖ се възползва веднага и обърна резултата за 6 минути с попадения на Маркиньос в 60-ата и Хвича Кварацхелия в 66-ата. До края гостите все пак се пребориха за честта си и изравниха чрез Джордан Тезе в 90-ата минута.

В ранният мач за вечерта увереният след успеха си с 2:0 в първия мач "Борусия" (Дортмунд) претърпя крах при гостуването си срещу "Аталанта" и го загуби с 1:4, съответно и отпадна от турнира. Антигерият за германският тим бе алжирският защитник Рами Бенсебайни, който сбърка при първия гол, имаше нещастието топката да се удари в тялото му при втория, а в последните секунди на добавеното време извърши безобразна грешка, изритвайки Никола Кръстович в главата. От отсъдената дузпа "Аталанта" вкара за 4:1 - точно толкова, че да елиминира "Борусия" още в редовното време. За да стане вечерта пълен кошмар за Бенсебайни, той беше и изгонен заради нарушението при дузпата. Гостите всъщност завършиха мача с 9 души, тъй като точно преди това червен картон получи и Нико Шлотербек.

ШАМПИОНСКА ЛИГА, СЕЗОН 2025/2026 - ПЛЕЙОФИ



24 февруари

"Атлетико" (Мадрид) - "Брюж" 4:1 (Сьорлот 23, 76, 87, Кардосо 48; Ордонес 36) / в първия мач 3:3

"Байер" (Леверкузен) - "Олимпиакос" 0:0 / 2:0

"Интер" - "Будьо/Глимт" 1:2 (Бастони 77; Хауге 58, Евйен 72) / 1:3

"Нюкасъл" - "Карабах" 3:2 (Тонали 4, Жоелинтон 6, Ботман 52; Дуран 51, Джафаргулиев 57) / 6:1



25 февруари

"Аталанта" - "Борусия" (Дортмунд) 4:1 (Скамака 5, Дзапакоста 45, Пашалич 57, Самарджич 90+8-д; Адейеми 75) / в първия мач 0:2

"Пари Сен Жермен" - "Монако" 2:2 (Маркиньос 60, Кварацхелия 66; Аклиуш 45, Тезе 90) / 3:2

"Ювентус" - "Галатасарай" 3:2 след прод., 3:0 в ред. вр. (Локатели 37-д, Гати 70, Маккени 82; Осимен 105, Йълмъз 119) / 2:5

"Реал" (Мадрид) - "Бенфика" 2:1 (Чуамени 16, Винисус 80; Р. Силва 14) / 1:0