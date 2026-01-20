Безупречният "Арсенал" подпечата билета си за 1/8-финалите в ШЛ

ЕПА/БГНЕС Съотборниците на Габриел Жезус в "Арсенал" прииждат да поздравят бразилеца за втория му гол във вратата на "Интер", с който на практика беше решен двубоят в Милано.

Устремилият се към титлата в Англия "Арсенал" продължи перфектния си поход в Шампионката лига. Лондончани станаха първият отбор, който си гарантира директно място в 1/8-финалите на най-силния клубен турнир по футбол, нанасяйки болезнено поражение на "Интер" с 3:1 насред Милано.

"Топчиите" вече имат 7 победи от 7 изиграни мача редовната фаза на турнира и на практика подпечатаха първото си място в крайното класиране. Каквото и да се случи в последния 8-и кръг, тимът на испанския треньор Микел Артета няма как да изпадне от Топ 8.

Двубоят на ст. "Джузепе Меаца" тази вечер беше решен още в първия половин час. Габриел Жезус вкара два гола във вратата на "нерадзурите" - в 10-ата и 31-вата минута, а домакините върнаха само един чрез Петър Сучич - за 1:1 в 18-ата. Крайния резултат оформи Виктор Гьокереш с красиво попадение шест минути преди края на редовното време.

През целия двубой "артилеристите" демонстрираха изключителна дисциплина и ефективност и нанесоха на лидера в италианската Серия А трето поредно поражение в елита на Европа. А това изхвърли миналогодишния финалист в турнира от челната осмица в класирането кръг преди края.

Загуби претърпяха още два от суперфаворитите. Настоящият носител на трофея "Пари Сен Жермен" отстъпи с 1:2 в гостуването срещу "Спортинг" (Лисабон) в португалската столица. Победителят от 2023 г. "Манчестър Сити" пък катастрофира с 1:3 срещу "Будьо/Глимт" на изкуствения терен на норвежкия вицешампион.

На обратния полюс тази вечер беше рекордьорът в надпреварата "Реал" (Мадрид). Притежателят на 15 трофея от КЕШ и ШЛ сгази "Монако" с 6:1 на своя ст. "Сантяго Бернабеу" и излезе на второ място във временното класиране.

Първите два гола в испанската столица отбеляза френската машина Килиан Мбапе, а след това вратата на монегаските по веднъж поразиха Франко Мастантуоно, Тило Керер (автогол), Винисиус Жуниор и Джуд Белингам. За гостите от Княжеството почетно се разписа Йордан Тезе при резултат 0:5.

ШАМПИОНСКА ЛИГА, СЕЗОН 2025/2026 - VII КРЪГ



20 януари

"Кайрат" - "Брюж" 1:4 (Садибеков 90+2; Станкович 32, Ванакен 38, Вермант 74, Мехеле 84)

"Будьо/Глимт" - "Манчестър Сити" 3:1 (Хьог 22, 24, Хауге 58; Шерки 60)

"Реал" (Мадрид) - "Монако" 6:1 (Мбапе 5, 26, Мастантуоно 51, Керер 55-авт, Винисиус Жуниор 63, Белингам 80; Тезе 72)

"Интер" - "Арсенал" 1:3 (Сучич 18; Жезус 10, 31, Гьокереш 84)

"Виляреал" - "Аякс" 1:2 (Олувасеи 49; Глох 61, Едвардсен 90)

"Тотнъм" - "Борусия" (Дортмунд) 2:0 (Ромеро 14, Соланке 37)

"Спортинг" (Лисабон) - "Пари Сен Жермен" 2:1 (Суарес 74, 90; Кварацхелия 79)

"Олимпиакос" - "Байер" (Леверкузен) 2:0 (Кощиня 2, Тареми 45+1)

"Копенхаген" - "Наполи" 1:1 (Й. Ларсон 72; Мактоминей 39)



21 януари

"Галатасарай" - "Атлетико" (Мадрид) 19:45 (по bTV Action)

"Карабах" - "Айнтрахт" (Франкфурт) 19:45 (по Ринг)

"Челси" - "Пафос" 22:00

"Аталанта" - "Атлетик" (Билбао) 22:00

"Ювентус" - "Бенфика" 22:00 (по Ринг)

"Славия" (Прага) - "Барселона" 22:00

"Олимпик" (Марсилия) - "Ливърпул" 22:00 (по bTV Action)

"Нюкасъл" - ПСВ "Айндховен" 22:00